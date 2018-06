Fredagssinglr: Simon Littauer – Endorphins + Cortisol

Foruden en koncertanmeldelse fra Roskilde Festival i 2013 da han var en del af duoen Broke, så er Simon Littauer et relativt ubeskrevet blad her på Undertoner. Det betyder dog ikke, at han er en uerfaren herre. Tværtimod. Med live-erfaring fra bands som Asteroids Galaxy Tour, Reptile Youth og broren Rasmus Littauers School of X samt som producer for De Underjordiske er Simon Littauer en velbevandret herre i den danske musikbranche.

Det føles efterhånden snart som om, at Littauer-brødrene har en finger med i alt, hvad der rører sig på den danske musikscene. Sidste år spillede førnævnte Rasmus Littauer (School of X) på Roskilde Festivals Rising-scene, mens det i år er blevet lillebror Simon Littauers tur til at indtage festivalens campingscene. Søskendeflokkens yngste, Jakob Littauer, spiller faktisk også på Dyrskuepladsen i år: Han optræder på KlubRÅ under kunstnernavnet Yangze – en perfekt venue for det Undertoners anmelder på SPOT-Festival kaldte for en »en elektronisk totaloplevelse«.

Idag er det dog Simon Littauer, der gæster formatet Fredagssinglr. Han er nemlig aktuel med en dobbeltsidet single, der har premiere i dag. “Endorphins” og “Cortisol” er titlerne på de to singler, der er skåret over samme klæde, men alligevel har hver sin distinkte lyd. På førstnævnte slipper Simon Littauer følelserne løs i en rislende, spruttende og drivende one-take produktion på otte minutter, mens han på den kortere og mere hårdtpumpede “Cortisol” spiller op til technofest.

Det særegne ved Simon Littauers bud på technogenren er, at musikken er komplet håndspillet. Det tilføjer den elektroniske musik et særligt organisk strejf, som når synthesizeren på “Endorphins” nærmest antager lyden af piblende fuglekvidder. Hvor “Cortisol” er mere en oplagt banger, så er “Endorphins” grundlæggende et mere interessant nummer, især når man sidder derhjemme med lukkede øjne og gode høretelefoner på. Så ser man livligt for sit indre, hvordan elektronikken blinker, bipper og pludrer i takt med at Simon Littauer skruer og drejer på et hav af knapper og kontakter i et sindrigt setup.

Om det også fungerer på scenen, det glæder vi os til at finde ud af, når Simon Littauer optræder på Roskilde Festivals Countdown-scene tirsdag den 3. juli klokken 21.30.

Lyt til nummeret “Endorphins” herunder: