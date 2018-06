Juni-koncerter I: Ingen kolliderer, når blond nordboer starter kollektiv i Washington

Det er juni, og festivalsæsonen er officielt over os. For tre uger siden var der Spot Festival i Aarhus, og Undertoners Daniel Niebuhr er netop nu til Primavera Sound i Barcelona. Ligeledes er Heartland Festival på Fyn netop gået i gang og har navne som LCD Soundsystem, Slowdive og The The på plakaten. I weekenden fra d. 7-9. juni er der Northside Festival i Aarhus, hvor navne som Björk, The National og The War on Drugs er en del af lineuppet. Undertoner dækker i år både Heartland og NorthSide Festival, og der vil under festivalerne løbende komme anmeldelser hos os.

Er man dog i den situation, at man ikke skal på en af de nævnte festivaler, og har man kun lyst til at forholde sig til én kunstner ad gangen, så skal man på denne tid af året grave lidt dybt for at finde nogle relevante koncerter. Men der er skam nogle at finde…

F.eks. kan man søndag den 3. juni høre musikekvilibristen Kamasi Washington, når han spiller i Pumpehuset i København. Washington er en yderst elegant og perfektionistisk musiker, som spiller en nytænkende form for jazz. På Washingtons seneste album, Harmony of Difference fra sidste år, kaster han sig ud i vanvittige saxofonsoloer og utrolige trommerytmer. Han får stor respekt fra nogle af USA’s absolutte hiphop-sværvægtere i form af Kendrick Lamar og Run the Jewels. Som Undertoners Perry Macleod Jensen skriver i Undertoner-serien Uden for nummer, så kan man nærmest se de gule New York-taxaer suse frem og tilbage på Manhattan, når man kaster sig ud i amerikanerens musik. Washington udgav tidligere på året to nye sange, og så sent som i onsdags udgav han endnu et nyt nummer; ”Street Fighter Mas”.

Fra dagdrømmeriet om New York og Kamasi Washingtons jazztoner, skal vi tilbage til lille Danmark og Aarhus. Her kan man den 9. juni opleve de to danske bands Collider og First Flush på Tape i Mejlgade. Collider er et ungt støjrockband, som har et kaospræget lydbillede på visse skæringer. Instrumentbesætningen i Collider tæller, udover de klassiske rockinstrumenter, også saxofon og tværfløjte. Undertoners Ulrik Høgh overværede Colliders koncert til dette års Spot Festival, hvor de også spillede på Tape. Til koncerten var der store lydudfordringer, men det var næsten ikke et problem. Ulrik Høgh skrev bl.a.: »Collider er heldigvis et band med så mange kvaliteter, at det næsten lykkedes dem at få de tekniske problemer til at blegne.« First Flush er, lidt ligesom Collider, et stort genrekaos, som munder ud i dansksprogede, poetiske sange fyldt med inderlighed og auto-tune. Man kan i øvrigt også fange First Flush i København to dage inden koncerten i Aarhus, når de spiller i Orangeriet i Tivoli.

Et andet koncertaktuelt dansksproget band er Mellemblond, som for en lille måneds tid siden udgav deres nye album, Guldlokzonen. Mellemblond spiller på Loppen på Christiania søndag den 10. juni. Hos sangskriver Kristoffer Munck Mortensen og resten af Mellemblond er lyrikken poetisk, finurlig og filosofisk. Undertoner anmeldte Mellemblonds forrige album, Fra et sted fra 2015, og her fik albummet 4,5 store U’er.

Slutteligt hopper vi til Enghavevej og Lille Vega, hvor Animal Collective giver koncert den 15. juni. Gruppen er i en kategori for sig, når man snakker alternativ pop. Dog fik deres seneste udgivelse fra 2016, Painting With, ikke den store opmærksomhed her i Danmark, og albummet fik også lidt lunkne anmeldelser hos internationale musikanmeldere. Det er altså stadig bandets snart 10 år (wow, 2009 er snart et årti siden!) gamle album Merriweather Post Pavillion, som definerer gruppen og dens lyd, med dens ufatteligt smittende og dynamiske popsange som ”My Girls”, ”Summertime Clothes”, ”Bluish” og ”Brother Sports”. Den udgivelse kastede mange musikmedier sig frådende over. Selvom Merriweather Post Pavillion blev udgivet i slutningen af 00’erne, stod mange anmeldere i kø for nominere albummet til et af årtiets vigtigste og mest originale popudgivelser. Dommen fra Undertoner var ingen undtagelse, og meget sigende scorede den fuld plade i form af seks U’er og endte på vores førsteplads over udenlandske udgivelser fra 2009.

Du kan som altid klikke dig ind på Undertoners koncertkalender og finde flere koncerter i juni måned.