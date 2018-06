Mike D, 07.06.18, NorthSide Festival, Aarhus

Bagskærmen var fyldt med uddaterede 1980’er-farvefjernsyn, som zappede rundt i bl.a. Beastie Boys’ skatervideoer, artwork fra trioens plade To the 5 Boroughs og et godt, gammeldags prøvebillede. Vi havde altså en times tid i nostalgiens tegn foran os, lod opsætningen os vide, allerede inden Mike D fra den hedengangne hiphopgruppe trådte på scenen med sin dj. Så langt så godt – der var næppe nogen foran Blå Scene, der var troppet op uden håbet om a walk down memory lane til Beastie Boys’ genredefinerende klassikere fra 80’erne og 90’erne.

Hvad kunne vi ellers forvente os af en tredjedel af newyorker-rapgruppen her i 2018? Det var svært at vurdere på forhånd. NorthSides program lovede os »et besøg i Aarhus væbnet med stilsikker mikrofonføring og Mike D’s største hits«. Mike D’s egen Facebook-side lod os mere beskedent vide, at han for tiden er på turné med et dj-sæt.

Hvis NorthSide havde solgt Mike D’s optræden torsdag aften som sidstnævnte, havde hans time på scenen nok ikke efterladt den altoverskyggende, klamme fornemmelse, man ellers kun får, når alt ens fede nytårskrudt ved en fejl har ligget ude i regnen. NorthSide kunne endda have sat Mike D og hans dj til at spille en sen nattetime på Rød Scene som et kuriosum fra gammel tid til at ruske op i et tillakket festivalpublikum. I stedet havde festivalen gjort sig selv en bjørnetjeneste og lovet en koncert med rapperen på festivalens første aften i bedste opvarmningstid.

Det fik vi ikke. Mike D og hans sidekick kom ganske vist på scenen til lyden af “So What’cha Want”, hvor Mike D på sin mikrofon bidrog med sine egne rapstykker over et backingtrack af Ad-Rocks og salig MCA’s vokalpassager. Nogenlunde som man kunne forvente, og nok den mest passende måde at opsætte et Beastie Boys-hit for én mikrofonfører. Med overgangen til “No Sleep till Brooklyn” begyndte vi på pladsen endda så småt at komme i den nostalgiske stemning, som scenen var sat til. Mike D og hans dj bød ganske vist ikke ind med noget videre nyskabende i nummeret ud over lidt spredt scratching, men det behøvede de heller ikke. Maskinen kørte, og giraffen var på scenen.

Herfra overgik koncerten desværre til at leve op til sin oprindelige label: dj-sæt. Jay-Z’s “99 Problems” vældede fra højttalerne, så Nas’ “I Know I Can”, Kendrick Lamars “DNA” eller Outkasts “Ms. Jackson”, blot for at nævne enkelte af de hiphop-klassikere, som Mike D & dj satte på pladespilleren for at fylde den resterende lille times spilletid. Satte på pladespilleren er desværre den mest passende beskrivelse, for som troldmænd ved mikserpulten lod de to på scenen en hel del tilbage at ønske. Mange passager spillede i 1:1-versioner af de oprindelige udgaver i flere minutter i træk, måske med et enkelt »yeah« eller scratch på deres turntable fra de to på scenen undervejs. Nogen havde med andre ord trykket »afspil« til Greatest Hiphop of All Times-playlisten på Spotify.

Enkelte Beastie Boys-indslag sneg sig ganske vist tilbage i sættet undervejs, men desværre formåede end ikke de at vende skuden. “Brass Monkey” led under, at Ad-Rocks og MCA’s vokaler lå alt for lavt i mikset, “Sabotage” fadede over i Ramones’ “I Wanna Be Sedated” efter under et minut og efterlod nummeret som en afsnubbet intro, og kun den afsluttende “Intergalactic” fremstod vel egentlig som en reel fremførsel af et nummer. Her var det bare for sent. Mike D’s koncert var mest af alt en playliste med gennemtærskede hiphop-hits brudt op af enkelte halvrodede Beastie Boys-fremførsler.