Moon Loves Honey: You Drift Away From Me

You Drift Away From Me er en mestendels vellydende drømmepop og -rockrejse ud på et indre hav af tvivl. Men der mangler dybde, og Moon Loves Honey synes at savne en klar retning – og fast grund under deres drømmende musik og tekster om tvivl, ensomhed og adskillelse.

Det aarhusianske drømmepop og -rockband Moon Loves Honey er ude med debutalbummet You Drift Away From Me. Bandets omdrejningspunkt er Jeppe Dengsø (guitar, vokal), der lyder til at klare det meste selv, men i live-sammenhæng får assistance af Ludvig Kastberg (trommer, SPD-SX), Albert Burchardt (synths) og Johan Gudmandsen (bas).

Drømmepop/-rock kan lyde på mange forskellige måder, og Moon Loves Honey bevæger sig i mine ører mest i retningen af de mere moderne fortolkninger af genren. Et navn som franske M83 synes at stå som et klart referencepunkt. Læg mærke til vokalen på den let dansable “Lonely Day”, der lyder som om, at den nærmest er ved at sluge sig selv, mens den bevæger sig op i de højere luftlag. Og ikke mindst energiudladningerne på “Before I Crash”, de energiske guitartoner på “Should Have Waited”, og den lufttomme melankoli på afslutningsnummeret “Replaced”.

Foruden M83 bliver tankerne undervejs også ledt i retning af musikalsk set forskellige navne som Mew og The New Division (ja, The Joy Order var åbenbart taget), hvilket kommer bedst til udtryk på henholdsvis “You Drift Away From Me” og det udflydende, men iørefaldende åbningsnummer “To Be Without You”.

Pressematerialet placerer tematisk You Drift Away From Me indenfor adskillelse, tvivl og ensomhed med henvisning til en konkret begivenhed, hvor en af frontmandens venner tog på bådrejse, hvilket betød, at de ville være adskilt længe. Albummet fremstår i mine ører dog på ingen måde som nogen videre personlig eller samlet fortælling. Grundlaget er en kende tyndt, og bortset fra nogle enkelte af sangenes titler, er albummet totalt afkoblet fra det konkrete, inspirationsmæssige ophav (no pun intented).

Retfærdigvis skal det siges, at særligt følelsen af at blive adskilt fra en, man er tæt knyttet til, dog træder tydeligt igennem de ellers noget vage tekster. Foruden titelnummeret bevæger eksempelvis “To Be Without You” og den sløvt poppede “I’m Falling Out Of Love With You Baby” sig ind på dette spor. Tvivlen melder sig også undervejs i form af spørgsmål »Will I have the strength to be without you?« og bevidst selvbedrag »I lie, I say that I, I say that I don’t feel pain«.

I pressematerialet fornemmer man også en tvivl, der sagtens kan tolkes som et ønske om at være så tilpas fleksibel, at man som band kan passe sig selv og sit produkt ind i nærmest en hvilken som helst kategori og sammenhæng. Eksempelvis lyder det:

»Albummet har et narrativ der udfolder sig igennem alle ni sange, men fortællingen er fleksibel nok til, at alle sange sagtens også blot kan ses som isolerede sange i deres egen ret.«

»Albummet viser kæmpe musikalsk og emotionel variation – idet at hver enkelt sang er forskellig fra næste, imens albummet stadig bevarer en gennemgående, unik sonisk karakter.«

Først og fremmest er jeg ikke just enig i de udsagn, hvilket ovenstående gennemgang skulle tydeliggøre. Derudover mener jeg, at det er nogle lidt ærgerlige udsagn, og de smitter desværre af på min oplevelse af pladen. I mine øjne er det på linje med et masseproducerende tøjfirmas reklameslogan, som jeg forleden fik gengivet: “Få din egen unikke stil” lyder det angiveligt – ja, som alle de andre, der er blevet lokket af sirenernes sang.

Samlet set er You Drift Away From Me en okay plade, hvoraf særligt første halvdel af pladen er et lyt eller to værd. Men det lyder til, at der skal noget mere retning på fremadrettet. Der er intet i vejen med variation, sammenblandinger osv., men her virker det mere som et mål i selv end et (virke)middel. Man kan håbe, at gruppen på deres næste rejse binder sig fast til masten og undlader at lade sig lokke eller påvirke af, at alting åbenbart skal være ‘everything all the time’ her for tiden.