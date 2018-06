The National, 08.06.18, NorthSide Festival 2018, Aarhus

»Holy shit this is beautiful,« udbryder Matt Berninger, mens tonerne til “Nobody Else Will Be There” fra gruppens seneste plade, Sleep Well Beast, bliver slået an og konturerne tegnet til, hvad der skal vise sig at blive en smuk aften i selskab med The National. Endda med en forsanger, der beklagede sig over ømme lårbasser, efter han for et par dage siden havde trænet med Future Islands i ørerne. Havde den 47-årige amerikaner brugt Samuel T. Herrings moves, forstår man godt, at aftenens strabadser krævede en omgang muskelcreme. Eller var det ligefrem tryllecreme? Matt Berninger var i hvert fald i topform fredag aften.

Allerede en time inden koncerten – et særsyn på årets NorthSide Festival – begyndte folk forventningsfuldt at samle sig om Blue Stage for at få gode pladser. Tilmed var det overvældende at høre, hvor mange der faktisk kunne synge med på sangene, der spændte fra den seneste plade og tilbage til Cherry Tree fra 2004. Ret overraskende at se en så folkelig appel hos et band, der er så indadvendte og egentlig aparte.

Efter den indbydende, melankolske åbner med den hengivne klaver, blev aftenen for alvor sparket i gang med førstesinglen “The System Only Dreams in Total Darkness” fra Sleep Well Beast, der er spækket med fede guitarriff og -soli. Det blev kendetegnende for koncerten, hvor der var en fin vekselvirkning mellem Desnner-brødrenes guitarudskejelser og de mere rolige ballader. Ofte foreneligt i en og samme sang, som da kvintetten spillede “Guilty Party”, der indledningsvist er præget af Berningers fantastiske barytonstemme, der tungsindigt synger om den forsvundne gnist i forholdet. »I say your name / I say I’m sorry / I’m the one doing this, there’s no other way / It’s nobody’s fault / No guilty party / I just got nothing, nothing left to say,« lyder stroferne fra Berninger, inden Dessner-brødrene vrider i spaderne og fyrer en voluminøs guitarsolo af.

Berningers føromtalte ømme stænger var absolut ikke nogen hindring for frontmanden fredag aften. Hele to gange var han på tur blandt publikum, først til “Graceless” og senere til “Terrible Love”. Forinden udflugten blandt publikum, havde Matt spottet en kæmpe, oppustelig flaske vin, som han uden held forsøgte af få fingrene i. Netop vinen, som Berninger har for vane at indtage store mængder af under koncerter, var denne aften skiftet ud med en cocktail, da han indtog scenen. Noget tydede dog på, at han ikke helt kunne undvære druesaften. Han gik i hvert flad på jagt efter flasken til stor frustration for kabel-roadien.

Alt i alt var det et yderst veloplagt The National, der kom til Aarhus fredag aften. Fra ende til anden blev der skrålet med fra de tusindvis af tilskuere, der havde fundet vej til de kryptiske New York-gutters storladne, melankolske musik. Og de fik i den grad, hvad de kom efter.