Tyler, the Creator, 01.06.18, Primavera Sound, Barcelona

På en dag, hvor Primavera Sound blev ramt af den første (og forhåbentlig eneste) aflysning (surprise, det var hiphop!) holdt amerikanske Tyler, the Creator banneret højt for genren med en visuelt imponerende, men ofte rodet optræden, hvor hovedpersonen viste sig som sin egen værste fjende.

Ligesom andre unge hiphop-verdensstjerner, såsom sin Odd Future-kompagnon Frank Ocean og Kendrick Lamar, har Tyler brudt med genrens mere konventionelle rammer, og med sidste års Flower Boy transformeret sig selv til en flerfacetteret kunstner. Det billede skulle den 27-årige rapper så stå på mål for i den catalanske nat, hvor han entrerede i ensom majestæt på toppen af den enorme sejrsskammel med LED-front, som løftede hovedpersonen endnu højere op over den knap så tætpakkede menneskemængde.

Han var her, dér og alle vegne, som det nu en gang var nødvendigt, når alle øjne hvilede på ham og kun ham alene. Samtidig fik han god hjælp fra scenografiens visuelle side, der fremviste golde magmahave, fredfyldte bakkelandskaber og stjerneklare nattehimle.

På lydsiden blev der næsten taget for meget udgangspunkt i Flower Boy, som stod for langt størstedelen af aftenens indslag, og hvor Tyler af og til fremstod alt for overladt til sig selv. Der gik nemlig ikke længe, før han virkede udmattet, forpustet og mindre i stand til at fremføre linjer, der ikke nødvendigvis gik hånd i hånd med sit rap-flow. I stedet blev vi præsenteret for overordentligt mange nu-slukker-DJ’en-for-lyden-så-folk-kan-synge-med-øjeblikke, hvilket skabte en usammenhængende koncertoplevelse, som sikkert var publikumsomfavnende, men bestemt også ødelæggende for helheden.

Tylers nyeste single, “OKRA”, samt “911” og “Mr. Lonely” stod som en af koncertens stærkeste perioder. Ikke kun fordi numrene i sig selv er blandt Tyler, the Creators stærkeste, men også fordi han her sjældent slingrede i flowet eller overlod for meget af vokalpræstationen til publikum.

Klimaks nåede vi dog for alvor, da A$AP Rocky trådte ind på scenen på “Who Dat Boy”, som han også bidrager til i studieudgaven. Østkystrapperen pustede hurtigt nyt liv i en på daværende tidspunkt stagnerende optræden. Hans legende samspil med Tyler samt sublime indsats på mikrofonen kreerede et af de dér korte, men monumentale Primavera Sound-øjeblikke, som denne udgave af festivalen vil blive husket for blandt dem, der var til stede her til aften.

“See You Again”, der tegner sig for Tyler, the Creators til dato kreative højdepunkt i en kombination af soulfyldte harmonier, insisterende rap-flow og tonstung bas, satte punktum for en koncert, som i højere grad var gennemsnitlig, end det var en magtdemonstration. Der mangler stadig den sidste følelse af at kunne præsentere sine værker med legende let overbevisning på scenen, før Tyler kan inkluderes i samme liga som andre af sine samtidskunstnere. Det er en skam, når han især på sin seneste plade får bevist, at kreativiteten og visionerne i det mindste er mere end godkendt.