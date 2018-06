Undertoners guide til NorthSide 2018

Maj endte som den hidtil varmeste forårsmåned, der nogensinde er målt i Danmark, og her i juni er temperaturer på over 25 grader fortsat noget nær standarden i vort yndige land, hvor festivalsæsonen så småt er ved at blive skudt i gang. Her på Undertoner blev det markeret med vores dækning af henholdsvis Heartland Festival og Primavera Sound i den forgangne weekend, og allerede fra torsdag er vi klar til af fodre jer med anmeldelser igen, når NorthSide Festival 2018 løber af stablen i den jyske hovedstad.

Torsdag

Egentlig skulle den amerikanske rapper Earl Sweatshirt have åbnet festlighederne i Ådalen, men søndag meldte den amerikanske rapper for anden gang på få år afbud til NorthSide Festival, hvilket har fået NorthSides talsmand John Fogde til at udelukke, at LA-rapperen vil »blive inviteret tilbage til NorthSide på noget tidspunkt i fremtiden«. Ifølge rapperens repræsentanter skyldes afbuddet, at den amerikanske rapper bakser med angst og depression. I stedet får det danske soulband D/troit fornøjelsen af at spille festivalen igang torsdag eftermiddag kl 14.00. Halvanden time senere bliver det for alvor interessant, når det amerikanske indierock-band Warpaint gæster Danmark for andet år i træk. Det bliver forhåbentligt et spændende gensyn, efter de på sidste års Roskilde Festival åbnede Arena med en mindeværdig koncert. Torsdagens hovednavne skal dog uden tvivl findes ud på aftentimerne, hvor den amerikanske synthpop-kvartet Future Island med den karismatiske Samuel Herring i spidsen vil byde op til dans ved Green Stage, hvorefter først Björk og dernæst The War on Drugs giver koncert. Især den islandske sangerinde bliver yderst interessant at se på scenen. Tilbage i december 2017 anmeldte vi hendes seneste plade Utopia, der ifølge vores anmelder ikke er »et sekund for langt«, selvom det er Björks længste album nogensinde. Det afspejlede sig i også i bedømmelsen, da vores anmelder begejstret uddelte topkarakter til Björk. Det bliver således spændende at se om hendes præstation torsdag aften kan kaste den samme begejstring af sig.

Fredag

På andendagen får Red Stage besøg af Rostam Batmanglij, der mest er kendt for sin tid i Vampire Weekend. Nu har han forladt den amerikanske gruppe til fordel for en solokarriere, der sidste år kastede et hjerteskærende debutalbum, Half-Light, af sig. På samme scene kan du også opleve den norske sangerinde Aurora, som SKAM-seere nok vil kende fra nummeret ”Conqueror”, der optræder i den populære serie. Samtidig med Aurora kan du opleve amerikanske Cigarettes After Sex på Blue Stage. Tilbage i november sidste år gav bandet en optræden, der – ifølge vores anmelder – mere end en koncert var »en performance helt uden afvigelser, løsrivelser eller nerve«. Vi håber, de har taget kritikken til efterretning og tager revanche fredag eftermiddag. Klokken 19.00 er der budt ind til folkefest, når Liam Gallagher kigger forbi Ådalen. Her bliver der med al sandsynlighed også plads til lejerbålsskrålens hovedværk, “Wonderwall”. Liam Gallageher har i hvert fald ikke holdt sig tilbage med de gamle Oasis-numre ved årets foregående koncerter. Efter Liam Gallagher tager Matt Berninger og The National over på Blue Stage. Sidste sommer spillede det storslåede inderock-band en lidt tam koncert på Haven Festival, hvor de præsenterede mange af numrene fra det dengang endnu ikke udgivne album Sleep Well Beast. Nu har The Nationals fanskare haft tid til at lære de nye numre at kende, så mon ikke den amerikanske kvintet tager revanche fredag aften. Forudsætningerne er i hvert fald til stede. Lidt uheldigt planlagt af NorthSide spiller danske Kellermench samtidig med The National, der ellers godt kunne appelere lidt til det samme publikum. Queens of the Stone Age med den altid energiske Joshua Homme i spidsen får lov til at lukke Green Stage fredag aften, inden Dizzy Mizz Lizzy på Blue Stage lukker ned for en lørdag aften, der i den grad står i rockens tegn.

Lørdag

På NorthSide Festivalens sidste dag spiller Deerhunter, der sidst var aktuelle i 2015 med albummet Fading Frontier. Et album, der vakte stor begejstring hos vores anmelder, som dengang skrev, at frontmanden Bradford Cox med prisværdig ærlighed synger »om sine egne problemer, der er så tunge, at man næsten ringer til selvmordslinjen på hans vegne – men også kun næsten«. Det blev til 5,5 U’er, så vi har store forventninger til den amerikanske rockgruppe. Lige efter spiller CV Jørgensen, der formentlig ikke skal i spansk luksus-eksil lige foreløbigt, for solen er i hvert fald ikke forsvundet fra de hjemmelige himmelstrøg endnu. En, der til gengæld tog sig en lidt for afslappet tur til Spanien, er rapperen Tyler, the Creator, der ved dette års Primavera Sound i Barcelona leverede en forestilling, som druknede i sporadisk sløseri. »(…) en skam, når han især på sin seneste plade får bevist, at kreativiteten og visionerne i det mindste er mere end godkendt,« skrev vores udsendte anmelder. Spørgsmålet er nu, om Tyler, the Creater allerede en uge efter kan rette op på fadæsen, når han besøger Aarhus lørdag aften. Umiddelbart efter Tyler, the Creater har smidt håndtegn over Ådalen, indtager norske Susanne Sundfør Red Stage. Foruden dyster, stemningsfuld electropop vil den norske sangerinde nok også medbringe en del numre fra hendes seneste album, Music for People in Trouble, der har et mere tilbagelænet og akustisk udtryk, end man har hørt fra hende tidligere. Pladeaktuelle Father John Misty lægger ligeledes vejen forbi den aarhusianske festival lørdag aften, hvor den amerikanske singer-songwritter får rig mulighed for at lufte en masse numre fra hans fjerde studiealbum, God’s Favorite Customer, der kom på gaden fredag og allerede har høstet store roser blandt anmelderne. Beck besøger igen den aarhusianske festival ligesom for to år siden. Dengang lød konklusionen, at Becks faste, træfsikre sange resulterede i et så vanvittigt højt bundniveau, at det trods alt blev en formidabel koncert, selvom vokalen blev kritiseret lidt af vores anmelder. Så hvis bare Beck hiver “Loser”, ”Where It’s At”, ”Sexx Laws” og ”Blue Moon” op ad skuffen igen, kan det vel ikke ende helt galt. I Aarhus kan man tilsyneladende ikke dy sig fra også at hyre navne, der hører langt bedre hjemme på Langelandsfestivalen eller til Grøn Koncert, og derfor er Nik & Jay rosinen i pølseenden, der lukker og slukker årets NorthSide.

Se det fulde program her, og følg med i alle Undertoners anmeldelser fra festivalen her. Husk stråhatten og godt med bajselademadder i sommervarmen. Vi ses i Ådalen!