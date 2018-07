Fredagssinglr: Circle – Our Imaginary Past

Minsandten om ikke vi i Fredagssinglr denne gang kan byde på et stykke højtbelagt croon garneret med et stænk melankoli, en anelse weltschmertz og autentiske air hockey lyde i form af Circles nye single ”Our Imaginary Past”.

”Our Imaginary Past” er godt skruet sammen. De enkelte detaljer smelter sammen og gør helheden meget delikat. Radi Safi og Dan Shaws bud på et croon anno 2018 er mærkeligt tidløst og ret lækkert. Det er en anelse prætentiøs, men ikke så meget at det forstyrrer helheden. Halvvejs inde kommer C-stykket med en næsten hviskende vokal, før der igen croones blødt og lækkert. Videoen kan man med fordel lade ligge. Spring gerne direkte til Soundcloud-linket og dyrk den lækre knastørre bas, der ligger helt tæt på overfladen med sin fine figur, sammen med et elektronisk, helt enkelt og let beat. En twanget diskret guitar tilføjes og et keyboard spiller en fløjtelignende melodistemme. Ind falder kaskader af klavertoner, og oven over det hele ligger Radi Safis melankolsk croonende stemme. Den tegner nummeret og giver det dets særegne karakter.

På den tilhørende video spiller mænd air hockey. Forskellige verdensmestre præsenteres og alle sveder mere og mere. Indimellem kommer én af dem mærkværdigvis til orde indover musikken. Formodentlig er optagelserne klippet sammen af gamle klip fra 80’erne, og det kan være svært at se, hvad videoen bibringer musikken, og hvad meningen med den er. Udover selvfølgelig at sangen handler om en imaginær fortid. Hvad der står klart, er, at de hult klikkende lyde i starten og slutningen af nummeret og indimellem undervejs, er lydene af air hockey spillere der giver sig hen i kampen.

Circle kommer fra Enmore i Australien. De har et album på vej med titlen Another 69 Love Songs. Det er bandets fjerde album, om end de formodentlig ikke får mange klokker til at ringe på denne side af jordkloden. Der er heller ikke meget hjælp at hente på nettet, hvor oplysningerne om Circle er meget sparsomme. Det kan være, dette nummer kan være med til at få rettet lidt opmærksomhed på bandet.

Alt i alt et perfekt nummer til en tør vermouth på terrassen og saltstænger i høje glas, mens solen står på skrå ned gennem løvet og bader alt i et gyldent støvet lys. En skarp kontrast til videoen herunder.