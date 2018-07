Fredagssinglr: Viagra Boys – Sports

Svenske Viagra Boys er ude med den herligt punkede single ”Sports”. Viagra Boys væltede sidste år Roskildes Pavilion scene med deres heftige show »i en sky af røg, mosh pits, bare overkroppe og tatoveringer« som vores anmelder beskrev det og ”Sports” lover godt for et kommende Danmarksbesøg, som vi halvt er blevet stillet i udsigt til efteråret. Da kommer også deres debutalbum på gaden, det album som ”Sports” er en singleforløber til.

I sangen remser bandets amerikanske sanger Sebastian Murphy diverse sportsgrene op, og væver det sammen med gravhunde (måske et ordspil på hot dogs, lavet med wiener pølser?), nøgne drenge og piger og noget dope, der bliver røget. »Beach ball/ Volleyball/ Naked girls/ And naked boys/ Do the dance/ Down on the beach/ Smoking dope/ Short shorts/ Cigarette (Wiener dog)/ Getting high in the morning/ Buying things off the internet«. Halvvejs inde skifter sangen tempo og bliver herligt manisk og Murphy lyder som Iggy Pop fra tiden omkring New Values, Zombie Birdhouse og Soldier, når han skriger sit »sports« ud. Sport er også det, din far (i USA) kaldte dig, når du ikke kunne finde ud af en skid ude på fodboldbanen og her i sangen er der »lots of sports«, der har travlt med at blive høje.

Under sangen ligger der en lækker fremaddrivende bas og trommer og en guitar, der starter ganske simpelt, men bliver ondere hen ad vejen og i omkvædet giver helt los. Og så kommer som sagt C-stykket i halvtempo, før fanden tager ved dem. I pressematerialet citeres Butthole Surfers’ sanger Gibby med ordene: »There’s a time to shit and a time for god, the last shit I took was pretty fucking odd« og ja, der er et slægtskab med dét band og citatet er så slapstick langt ude på en måde, at også det måske giver et fingerpeg om seriøsiteten i Viagra Boys’ verden.