Juli-koncerter I: Jenny og Carl drikker mælk på ryggen af hval

Nu er det virkelig sommer, og Roskilde Festival er gået i gang med opvarmningen. Man kan læse Undertoners guide til Roskilde Rising og diverse interview med nogle af artisterne. Ligeledes vil Undertoner dække Roskilde Festival anno 2018 både under opvarmningsdagene og selvfølgelig også, når de store kanoner køres frem og skyder det store festivalprogram i gang fra onsdag den 4. juli.

Juli måned er nu også andet end Roskilde, og den 6. juli i Pumpehuset kan man opleve et yderst interessant band fra New Orleans. Der er tale om Tank and the Bangas, som meget kompetent og stilsikkert kombinerer hiphop, soul og jazz. Bandmedlemmerne mødte hinanden til et open mic-arrangement i New Orleans i 2011. Siden da har de udgivet albummet Think Tank. Gruppen fik et viralt gennembrud, da de optrådte i formatet NPR Music Tiny Disk Concert sidste år, og per dags dato har videoen over fem millioner visninger. Her folder gruppen sit store musikalske talent ud, men også deres enorme performance- og historefortællende overskud.

To dage efter kan man i Brorsons Kirken på Rantzausgade opleve norske Jenny Hval. Hun er en af mange stærke skandinaviske soloartiste, og tidligere i år udgav hun albummet The Long Sleep. Bladrer man bagud i Jenny Hvals bagkatalog, kan man også finde hendes stærke album Apocalypse, Girl fra 2015, som scorede 4,5 U’er hos os. Specielt Jennys Hvals tekstunivers er interessant at dykke ned i, og med Brorsons Kirkens rammer og akustik er der noget særligt i vente. Koncerten er en del af Copenhagen Jazz Festival, hvis program det i det hele taget godt kan betale sig at gå på opdagelse i – også hvis man leder efter koncerter, der genremæssigt befinder sig i jazzens periferi.

Torsdag den 12. juli spiller danske M.I.L.K. på Orangeriet i Tivoli i København, og nej, det er ikke dem, der har lavet internet-fænomenet “ikke mere mælk”, som ens niece og nevø går rundt og synger hele tiden. Til gengæld er det et yderst velspillende navn i det danske vækstlag lige nu. Sidste års album er netop blevet fuldt op af den sommervarme og smittende EP Maybe I Love Kokomo. M.I.L.K. har markeret sig markant de sidste to år, og har optrådt på Spot Festival og Roskilde Festival. På hans nye EP medvirker duoen Blondage også på et nummer og er med ind over EP’ens tilblivelse. Det er poppet soul lige til sommervarmen, hvor numre som “Slow Emotions” og “Rebound” er værd at fremhæve.

Søndag den 15. juli kan man gå til gratis koncert i Nemoland på Christiania. Her spiller Fribytterdrømme og Carl Emil Petersen. Fribytterdrømme er et rockband i topform og har i et stykke tid haft ryet som et af Danmarks pt. bedste livebands. Sidste år anmeldte Undertoner også en koncert af det svendborgensiske band, da de spillede på Loppen. En koncert, der imponerede vor udsendte anmelder, som blandt andet skrev: »Fribytterdrømme er vildt, kaotisk, godt sammenspillet og meget dragende. Deres musik passede perfekt til Loppens lille og lave scene, hvor den massive lyd møder publikum lige i ansigtet. Det er et enormt nærværende og energifuldt band, der hele koncerten igennem virkede tilstedeværende og i fuld kontakt med Loppens publikum.« Efter en ordentlig rusketur fra Fribytterdrømme, er det Carl Emil Petersens tur til at imponere med sine velfunderede og eftertænksomme tekster fra solodebuten Natradio fra sidste år.

