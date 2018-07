Juli-koncerter II: Sommer på Lejets p-plads med politikvinden Joan

Langt de fleste spillesteder holder aktiviteten på et minimum i disse dage, hvor solen bager nådesløst over det meste af Danmark. Det betyder, at der er kronede dage for udendørskoncerter. Her får du et overblik over de næste to ugers bedste musikoplevelser – og der har såmænd også sneget sig en enkelt spillestedskoncert ind.

Vi starter i Tisvildeleje den 19.-21. juli, hvor Musik i Lejet finder sted for niende år i streg. Den populære nordsjællandske musikfestival er blevet noget af et tilløbsstykke – de seneste år har der hersket nærmest Skanderborg-agtige tilstande, hvor biletterne er blevet revet væk på få minutter, før annonceringen af et eneste musiknavn. Det er da også en musikfestival, der befinder sig i den mere folkelige ende af skalaen på trods af enkelte afvigere såsom punkbandet Iceage og det hårdtslående, esbjergensiske orkester Kellermensch. Derudover rummer programmet faktisk en overraskende bredde med både store crowdpleasere i form af The Minds of 99 og Jungle, interessante opkomlinge som Fugleflugten og Yangze, og et par grand old men i form af C.V. Jørgensen og Uffe Lorenzen. Se hele programmet her.

Det kan godt være, at Copenhagen Jazz Festival er forbi, men der er stadig et hav af muligheder for at få gode musikoplevelser under åben himmel i København ganske gratis. I anden halvdel af juli løber der nemlig tre små festivaler af stablen. Først er der Loppen Festival den 20.-22. juli, og derefter forløber de sidste to stort set sideløbende.

Loppen Festival er arrangeret med tre temadage: Én for folk/blues-bands, én for rock/pop-bands og én for elektronisk/chill-bands. Hver dag er der musik fra kl. 14-21 på det grønne område foran Loppen, og programmet er dags dato endnu ikke 100 procent på plads endnu. Der er tale om bands fra vækstlagsklassen, så der er ikke tale om deciderede publikumsfavoritter – endnu. Tre hurtige anbefalinger: The Bowdashes spiller trashet poprock på autoharpe og besidder girl power i stride strømme, The Telenovelas spiller solskinsrock med et umiskendeligt 90’er-skær, og Sūraja spiller eftertænksom og melankolsk alternativ rock.

Til græsrodsfestivalen Carpark Festival den 27.-28. juli finder du bl.a. et rockband som Alcabean, der imponerede Undertoners udsendte anmelder ved deres koncert på Roskilde Festival og hev fem store U’er hjem for indsatsen. Derudover tæller programmet flere interessante navne – eksempelvis producer-duoen Farveblind, der har fået masser af hype for deres eksplosive liveshows. Eller hvad med punkrockbandet Blood Child, der er seneste skud på den blomstrende Thy Music Collective-stammen? Som du kan læse, så har programmet en relativt stor spændvidde trods den beskedne størrelse – tjek det hele ud her.

Samtidig er der Summer in the City Festival den 26.-29. juli i Huset-KBH, hvor du blandt flere andre finder navne som electropopbandet Ayowa, shoegazerne Catch the Breeze, seje og fængslende Ida Kudo samt Bæst, der spiller tung og melodisk alternativ rock. Ida Kudo blev af Undertoners udsendte anmelder ved årets Spot Festival kaldt for »en indsprøjtning af energi og en mere rytmisk dynamik i dansk pop,« så mon ikke hun også imponerer, når hun lægger vejen forbi Magstræde?

Ganske atypisk for resten af indeværende koncertguide slutter vi dog inde på et mørkt og indelukket spillested. Den 30. juli er det nemlig lykkedes Hotel Cecil at lokke Joan As Police Woman forbi indre København. Joan Wasser spillede ellers for nylig i København, da hun gæstede Lille Vega den 11. april, men nu er hun altså tilbage. Hvis du ikke så hende i Lille Vega, har du efter sigende god grund til at råde bod på den fejltagelse nu. For den koncert skulle have været ganske forrygende, lyder rygterne på de musikalske vandrør. Så kan man vist godt lige overskue en enkelt aften indendørs.

Du er som altid velkommen til at kigge i Undertoners koncertkalender for flere anbefalinger.