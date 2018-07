Jungle, 19.07.18, Musik i Lejet, Tisvildeleje

Selvom deres stjerne er falmet en anelse, siden de i 2014 bragede igennem den musikalske lydmur – godt hjulpet på vej af et par virale musikvideoer, så er Jungle nok den hidtil største udenlandske booking på Musik i Lejet. Lidt af en scoop for den lille nordsjællandske festival. Ikke mindst fordi gruppens fusion af neo-soul og house-lyd udgør noget nær det perfekte lækkerhedssoundtrack for en festival, der slår sig op på sine gudesmukke fysiske rammer med vandkanten og solnedgangen som bagtæppe.

Eller det vil sige – det sidste fik vi ikke helt alligevel. For hvor Musik i Lejet andre gange har åbnet bagtil på hovedscenen og ladet solnedgang og havudsigt agere bogstavelig baggrund, så forblev det lukket af under Jungles koncert. Det skyldes sandsynligvis, at gruppen optræder enormt kollektivistisk (onde tunger ville sige decideret anonymt) på scenen. Ingen står rigtig frem og agerer frontperson – i stedet glider bandet sammen til én masse og lader lysshowet tale sit eget sprog. Centralt i scenen er placeret et stort Jungle-skilt med lys rundt om. Det er denne kollektive identitet snarere end individuelle personligheder, der danner ramme for gruppens optræden. Det er helt sikkert tiltænkt, men det bliver en anelse for anonymt til min smag.

Septetten åbnede koncerten med den lidt anonyme ”Julia”, inden de fik sparket festen i gang med ”The Heat”, der hurtigt bare bliver til ”den med sirenerne”. De fleste Jungle-sange er nemlig forholdsvis enslydende, hvorfor de hurtigt bliver svære at kende fra hinanden, hvis de da ikke har været deciderede hits eller altså benytter reallyde til at skabe fortællinger i lydlandskaberne. En effekt, som gruppen flittigt benytter på deres pladeindspilninger (blandt andet på den dugfriske single ”House in LA”).

Som sagt er det altså efterhånden et par år siden, at Jungle en overgang var et varmt navn i musikindustrien. Nu er et nyt album dog på vej, og gruppen spillede en række sange derfra. Heriblandt den nye single ”Happy Man”. At dømme ud fra lyden af de sange, der blev spillet på Musik i Lejet, så skal man dog ikke forvente den store nyskabelse fra Tom McFarland og Josh Lloyd-Watson, de to briter, der sammen producerer Jungles lyd.

Til koncerten er de to placeret helt i front på scenen med hver sit keyboard, flankeret på hver fløj af en korsangerinde. Dem hører man dog ikke meget til i lydmixet. Bag sig har de en perkussionist, en trommeslager og en guitarist/bassist, der faktisk får lov til at træde frem og fyre en guitarsolo af hele to gange undervejs. Derudover er det dog ganske småt med personlighed eller indføling fra scenen af. På et tidspunkt spørger Lloyd-Watson kækt publikum: »So … Do you like to dance?!«, hvorefter han træder frem på scenen og bevæger sin krop en anelse akavet i omtrent fem sekunder, inden han lusker tilbage på sin plads. Man kan sige meget om Jungle, men fødte entertainere er de altså ikke.

Til gengæld kan de sætte gang i en fest blandt publikum med deres lækre og indbydende midt-tempo soul revival-musik. Efter en forglemmelig midtersektion i koncerten kom Jungle nemlig stærkt igen med en afslutningssalve, der talte gedigne hits som ”Busy Earnin’” og ”Time”. På den måde blev champagnefesten skudt i gang med letfordøjelige, søde og lækre festkalorier. Det er dog næppe en koncert, der bliver siddende i hukommelsen synderligt længe efter, festen har lagt sig igen.