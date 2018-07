Lød: Krautrock med hiphoprødder

Københavns post-punk scene er efterhånden et yderst crowdet sted at opholde sig, men alligevel er det lykkedes det unge band Lød at møve sig ind og skabe sit eget lille hjørne med indflydelser fra den repetetive krautrock. Det resulterede i sidste års stærke udgivelse Folder, der fik fem flotte U’er her på siden og som kom med på flere skribenters lister over årets bedste danske udgivelser.

Det distinktive udtryk bar også frugt i form af en invitation til at spille på Roskilde Festivals Rising-program tirsdag aften. Her blev bandet mødt af et usædvanligt stort publikum, hvilket Undertoners udsendte anmelder også bemærkede i sit skriv om koncerten.

Dagen efter koncerten mødte undertegnede tre af bandets medlemmer til en snak om, hvordan det var at spille på Roskilde Festival, om hvor Lød er på vej hen – og om hvordan forsanger Søren Gade Holmgårds kærlighed til hiphop afspejler sig i hans sangskrivning. Foruden Søren Gade Holmgård består Lød af Erik Thøgersen på guitar, Mads Lauge Berring-Uldum på trommer, Sebastian Boysen Kjær på bas og Anders Hjortdal Andersen på synthesizer. De to sidstnævnte var dog ikke med til interviewet.

Hvordan var det så at spille på Roskilde? I har jo tidligere spillet på intime venues som Musikcafeen og Drone, men det må være noget helt andet at spille under åben himmel på en stor festival.

Søren: »Det har været en vild fed, men også lidt hård, måned det her, hvor vi har øvet fuldtid. Men nu er det overstået, og vi er ved at blive venner igen – ikke bare kollegaer. «

Mads: »Vi var ret bekymrede inden koncerten – for vi vidste ikke helt, om vores musik ville passe ind på en åben scene. Men jeg synes faktisk, at musikken lød enormt godt oppe på scenen. «

Søren: »Samtidig plejer vi altid at spille opvarmning, hvor folk står med korslagte arme og skal overbevises. Det der med at skulle lave en fest i stedet – det tror jeg meget afspejlede sig ,i hvordan jeg opførte mig på scenen. Normalt er jeg meget inde i mig selv, men her var jeg mere show-agtig,«

Erik: »Den var jo aldrig gået på Stengade, hvis du havde været sådan … Hva’ så, kan I høre mig?! Og så er publikum i København som regel meget stille. Det er først bagefter, de kommer hen og fortæller, hvor fedt de synes, at det var. Det kunne de sgu da godt lige have sagt tidligere.«

Søren: »Det er derfor, vi elsker Aarhus – især Tape. Det er verdens fedeste sted at spille, og generelt er der bare en helt anden stemning. Du må gerne kalde os for et Aarhusband. Det vil vi gerne være.«

Mads: »Det var en hård faktor, at vi helst skulle ramme 45 minutter præcist. Så lang tid har vi aldrig spillet før. Derfor måtte vi også lige inkorporere lidt pauser til mig og Søren – ellers ville vi jo falde om.«

Fra ’pagnepunk til krautrock

Lød opstod tilbage i gymansietiden som et hyggeprojekt mellem en lille gruppe, der besluttede sig for at lave et punkband sammen. Over tid begyndte gruppens lyd dog at ændre sig i takt med at de spillede flere koncerter. Her blev de nemlig forelskede i krautrockens repetetive rytmer.

Erik: »Ja, vi gik jo på Aurehøj i Gentofte dengang, så vi var en flok ’pagnepunkere hele bundtet. Vi lod bare som om, at vi havde det hårdt.«

Søren: »Dengang stod jeg jo også bare og råbte. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi droppede det.«

Mads: »Jeg tror måske bare ikke, at det lød så fedt, det musik vi lavede … Vores første koncert var på Mayhem, og jeg tror allerede, at vi havde en del kraut-elementer der. Jeg kan huske, at vi bare begyndte at jamme i outroen til et nummer, og der fangede vi det der fede i, at melodien gentog sig selv. Der kom lidt af æstetikken allerede.«

Bandet fortæller, at deres lyd igen er på vej et nyt sted hen. Måske ikke så underligt set i lyset af, at EP’en Folder allerede bestod af ældre sange, da den udkom sidste år. Indspilningerne begyndte nemlig allerede i december 2015, og derfor fik Lød også luftet en række nye numre under koncerten på Roskilde Festival.

Søren: »Der var en lang periode, hvor vi ikke rigtig kom frem til noget færdigt produkt, men hvor vi havde et godt forløb. Jeg tror måske, at vi lydmæssigt er på vej … Jeg har lyst til at kalde det mod et mere poppet sted, men det er måske kun os selv, der har det sådan.«

Erik: »Der er selvfølgelig også sket det, at efter vi lavede Folder, så gik det op for os, at der var noget af det, som vi simpelthen ikke kunne spille live. Derfor fik vi Anders (Andersen) med, og nu tager han også del i sangskrivningen, hvilket har givet en helt anden følelse.«

Drake bliver til David Byrne

Selvom det ofte er den tranceskabende kraut/post-punk fusion, der får mest opmærksomhed, så har gruppen også et særegent lyrisk udtryk, hvor hverdagsagtige situationer som at købe is eller gå i bad antager en nærmest absurdistisk skinseriøsitet gennem Søren Gade Holmgårds dybe og insisterende stemmeføring.

Søren: »Generelt synes jeg, at vores sangskrivning er blevet så meget bedre – især fordi jeg føler mig meget mere komfortabel i det. Vi arbejder blandt andet med at inkorporere lidt mere humor i teksterne. Vi synes, det er ret spændende, at det godt kan være sjovt uden at det bliver useriøst. Det skal stadig tages alvorligt, men det må ikke være selvhøjtideligt. «

Mads: »Især fordi dine tekster er så jordnære. Du synger om, at du lige har været i bad, og at du har haft en mærkelig dag derhjemme. Men generelt så griner man jo ret meget på en dag – og det må da også godt komme til udtryk i teksterne.

Det er meget sjovt at høre om. Jeg talte med en anden fra Undertoner-redaktionen, og vi diskuterede, om inspirationen til jeres tekster mon kommer af, at I læser mange bøger? Jeg synes i hvert fald, at der er noget ret litterært over jeres tekstunivers. Hvor får I inspiration fra?

Søren: »Altså … Min store musikpassion ligger i virkeligheden inden for hiphop. Det er den musik, jeg hører mest – og jeg elsker rappens meget direkte og ligetil måde at skrive på. Det stærkeste er, hvis man kan gøre det så simpelt som muligt. Det har jeg virkelig arbejdet meget med, og jeg synes, at det er på vej et fedt sted hen.«

Mads: »Vi snakker også meget om teksterne og gennemgår dem, som man ville gennemgå et digt – og så kan vi da alle sammen læse en bog.«

Søren: »Jeg tror det skyldes, at vi internt i bandet drager inspiration fra nogle vidt forskellige musikalske genrer. Det er en stor styrke, at vi alle bidrager til lyden – vi sætter os ikke ned og prøver at lyde som noget bestemt, når vi laver musik. Til gengæld kommer der så altid nogle bagefter og fortæller os, at vi lyder som alle mulige. Altså bare den der Stop Making Sense-sammenlinging … Jeg får det altid, og jeg har aldrig set den film! Jeg prøver at danse ligesom Drake i “Hotline Bling”, og så bliver det åbenbart til David Byrne i Stop Making Sense.«

Det er sjovt, at du bliver ved med at vende tilbage til hiphopreferencerne. Det er ellers ikke noget, man som lytter fornemmer meget af i jeres lydbillede.

Erik: »Jeg tror, at det kommer til udtryk i Sørens gode øre for popmelodier. Jeg mærker det i hvert fald ret tydeligt, men det kan selvfølgelig være svært at høre udefra.«

Søren: »Jeg tror måske også, at jeg er den, der trækker projektet i en mere poppet retning nogle gange. Men jeg tror samtidig, det er okay, at der er en form for balance, så det ikke bare bliver så introvert og krautet hele tiden.«

Mads: »Vi kræver stadig lidt af lytteren. Men vi håber, at musikken også indbyder til at vente, så man ikke begynder at stå og tænke over, hvor lange numre vi egentlig spiller. Kunsten handler virkelig om at holde fast i lytteren – det må aldrig blive kedeligt, så vi taber folk. Selvom det nok er uundgåeligt, at vi taber nogle med den type musik vi spiller. Tricket er at få folk til at tilgive det, vi starter med at gøre, fordi det ender et sted, der er super fedt.«

Snart Danmarkspremiere på streamingtjenester

Jeg blev faktisk ret positivt overrasket over at se, hvor mange mennesker, der kom til jeres koncert – for jeres musik lever et ret skjult liv udelukkende på Bandcamp. Skal det ikke ud til masserne gennem diverse streamingtjenester?

Mads: »Det sjove er, at det faktisk findes på Spotify i hele verdenen … udover Danmark!«

Søren: »Ja, det er fordi vi har to pladeselskaber. I Danmark er Folder udgivet af Part Time Records, og så har Tough Love Records genudgivet det i udlandet, hvor de også har fået den på Spotify. Bare ikke i Danmark, altså.«

Erik: »Vi ville jo faktisk gerne bare give den gratis til folk, og gøre den tilgængelig for alle. Men det er som om, at folk ikke rigtig har noget forhold til Bandcamp. Det er ellers et virkelig fedt medie.«

Mads: »Og så var vi også lidt bange for at smide den Spotify, hvor sammenhængen mellem numrene kunne blive ødelagt af reklamepauser – og så var der alle tankerne om, hvorvidt man egentlig har lyst til at støtte Spotify … «

Erik: »Men nu kommer den faktisk på Spotify i Danmark. Den kan I få lov til at breake på Undertoner – den skulle faktisk være landet allerede den 19. juni, men så gik der et eller andet galt. Den er dog på vej nu!«