Roskilde Festival 2018: Loke Deph, Countdown

To år efter den mesterlige dobbeltudgivelse Malstrøm / Beluga er Loke Deph endelig blevet inviteret til at stå på scenen af Roskilde Festival. Mandag eftermiddag gik den sympatiske rapper på scenen på Countdown, hvor han de næste 45 minutter skabte et brag af en hiphopfest med en lind strøm af gæster, der nærmest konstant væltede ind og ud af scenen.

Ikke uventet blev der dog lagt ud med de mest velkendte skæringer: “Helium” fik lov til at åbne ballet, hvorefter “Anne Linnet” og “Beluga” bragede ud fra anlægget. Tre numre, der alle findes på EP’en Beluga, der også må betegnes som undertegnedes favorit af de to EP’er – og det helt rigtige sted at starte, hvis nye fans skal introduceres til Loke Dephs underfundigt humoristiske og kringlede tekstunivers. På fuldstændig overlegen vis formår Loke Deph at forene hiphopattitude med lommefiloseren over hverdagssituationer tilsat en vis portion selvudlevering.

»Betal mig i Beluga / Hænger på en bænk, helt blank ligesom Budda / Hætten trukket op, fødderne i striksokker / Bedstemor i røret, hun vil gøre alt for mig«

Den dybe bas var i starten af koncerten lige ved at få lydbilledet til at kamme over, men det fik lydmanden hurtig styr på. Generelt fortjener lydmændene ros for deres arbejde: Loke Deph og hans kompagnoners røst gik knivskarpt og tydeligt igennem, hvilket er et must til en ordentlig hiphop-koncert. Især med en rapper, hvor det faktisk føles som om, at han har noget på hjerte. Med tekstreferencer til Anne Linnet og en gennemført sympatisk live-persona stikker Loke Deph ud fra meget af den bølle-rap, der præger de danske hitlister. Man kan altså godt være en hiphopper, uden at være en bøv.

På et nyt, overraskende aggressivt nummer sendte Loke Deph også en lille verbal stikpille til sine kolleger i den danske rapbranche: »Hvis du ikke mener noget med det, hvorfor sagde du det så?«. Det blev fulgt op med endnu et nyt nummer i form af cannabishymnen “Smokey Smokey”, der kulminerede med at sende en kæmpe, altomsluttende røgsky ud i hovedet på publikum. Generelt var koncerten præget af lunefuld humor og et blink i øjet, som når Loke Deph eksempelvis flere gange jokende råbte »Hvad så København?! … nej, jeg mener Roskilde!«, eller når Khal Allan på vej ud af scenen fik alle til at råbe en hyldest til omvendte kasketter.

Skal jeg nævne et lille aber dabei, så blev mængden af gæsteoptrædener næsten for lang. Da den førnævnte Khal Allan blev introduceret, tænkte jeg »Fedt! Nu er cremen af dansk undergrundshiphop sgu samlet«. Han kendte også sin besøgstid, men det samme var ikke helt tilfældet for Tomrum – en ny hiphopgruppe, som Loke Deph også er en del af. Selvom gruppen fyrede op for en god fest, så var det tydeligt, at teksterne og produktionen generelt lå et niveau under Loke Dephs egen. Det hjalp heller ikke, at lydmændene glemte at tænde for den ene mikrofon hos en af gæsterapperne. Derfor faldt intensiteten også tilsvarende.

Alt blev dog godt igen, da Loke Deph fik viftet horden af gæster ud (på et tidspunkt var der vel 6-7 rappere på scenen samtidig) og sluttede af i stil med hittet “God Tid”. Det nummer er så usandsynligt velproduceret og vellydende, at man nærmest ville ønske, at tiden for en stund ville gå i stå, så man kunne blive ved med at høre det. Eller som Loke Deph selv så fint formulerer følelsen, som man får af at lytte til sangen:

»Ingenting for altid / Har ik’ nok tid, bange for den anden side / Drengene har brug for psykologtid / Helt fint, ingen stress, vi har god tid.«