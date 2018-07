Undertoners guide til Roskilde ‘18: Fredag

Det er lige før, man kan se enden på strømmen af øl og starten på Roskilde-blues. Men der er stadig to dage endnu, og fredag er på alle måder en dag, der er værd at stå op til.

Marlon Williams / kl. 13.00 / Avalon

Fredagens første anbefaling herfra bliver new zealandske Marlon Williams, som gæster Avalon-scenen. Kiwien, der synger som en drøm og lyder som en anden Chris Isaak, starter eftermiddagen med sin crooner-country, der kan kurere enhver slags tømmermænd.

Dead Cross / kl.15.00 / Avalon

Har du brug for at komme helt op på dupperne, bør du blive i nærheden af Avalon, hvor supergruppen Dead Cross spiller hardcore punk, der kan få selv den sløveste krop i gear. Dead Cross består af Mike Crain (Retox), bassist Justin Pearson (bl.a. Head Wound City og Retox), trommeslager Dave Lombardo (Slayer and Fantômas) and sanger Mike Patton (Faith No More og Fantômas).

Lost Girls / kl. 17.00 / Klub Rå

Sangerinde og kunster Jenny Hval er gået sammen med multiinstrumentalisten Håvard Volden, som også spiller med i Hvals liveband, i projektet Lost Girls. I foråret udgav de EP’en Feelings – A-siden “Drive” er et slags sonisk spoken-words essay, hvor B-siden “Accept” primært er instrumental. Art-punk duoen, der før har arbejdet sammen i projektet Nude on Sand, slår deres folder på Klub Rå-scenen.

Richard Dawson Band / kl. 18.15 / Pavilion

Først på aftenen er det tid for Richard Dawson Band at entrere Pavilion. Folk-musikeren fra Newcastle er med sin psykedeliske freak-folk blevet sammenlignet med bl.a. Captain Beefhart, og Dawsons vokalidol er efter sigende Mike Patton fra førnævnte Dead Cross. En interessant kombination, der har udmøntet sig i fem albums, der ikke altid glider lige nemt i øregangene. Dog er hans seneste udgivelse, Peasant fra 2017, omtalt som et af de mere tilgængelige.

Laurel Halo / kl. 20.00 / Gloria

Hvis du, som med Richard Dawson Band, kan lide at blive udfordret, kan det anbefales at runde Gloria senere på aftenen, hvor amerikanske elektro-musiker Laurel Halo stimulerer alle dine nerver. Halo veksler på sit seneste album, Dust (2017), mellem det melodiøse og det kaotiske, og har man nogensinde stået på en klub i Berlin, tages man hurtigt tilbage.

Sandy (Alex G) / kl. 20.15 / Pavilion

Den hyperproduktive Alexander Giannascoli, bedre kendt som Alex G eller Sandy, har udgivet musik siden han var blot 15 år. Efter selv at have udgivet en håndfuld plader og fik et par udgivet på mindre selskaber, blev han samlet op af Domino Records, hvorefter han udgav Beach Music i 2015, der for alvor katapulterede ham ind på indierock-scenen. Giannascoli er en fremragende sangskriver, hvilket blevet cementeret på hans seneste udgivelse Rocket fra sidste år – et album, der rummer meget mere end indierock, med alt fra country-fiddle til lounge-agtig jazz.

Nick Cave and the Bad Seeds / kl. 22.00 / Orange

Dagens anbefaling på Orange falder til Nick Cave and the Bad Seeds. Den australske rockpoet udgav i 2016 albummet Skeleton Tree, der var et musikalsk vidnesbyrd om afsavn og sorg, efter Cave mistede sin søn i en tragisk ulykke. Trods tragedien er Nick Cave and the Bad Seeds igen klar til at turnere rundt og i den forbindelse slå vejen forbi Orange scene, hvor der forhåbentlig venter publikum en intens koncertoplevelse.

Sampha / kl. 23.00 / Avalon

Måske du ikke kender Sampha, men uvidende har du garanteret hørt hans stemme før. Den britiske sanger, komponist og producer har sunget med en imponerende række artister, bl.a. Solange, Frank Ocean, Drake og Kanye West. Sidste år sprang han så endeligt ud med sit første album Process, der bl.a. smed klaverballaden “(No One Knows Me) Like the Piano” af sig. Men Process er mere end ballader – det er elektronisk musik, som vi kender det fra James Blake, med elementer af hip-hop.

David Byrne / kl. 00.00 / Arena

Tidligere frontmand i legendariske Talking Heads, multi-kunstneren David Byrne, gæster Arena lige inden fredag bliver til lørdag. Efter Talking Heads’ storhedstid sluttede i 1991, har han udgivet et hav af albums – både solo og med bl.a. St. Vincent (som også er Roskilde aktuel) og ambient koryfæet Brian Eno. Byrnes seneste udgivelse er American Utopia, som Undertoners anmelder dog kun kunne tildele 2,5 U′er. Det skal dog ikke hindre os i at anbefale manden og legenden, som har flere strålende albums som Look into the Eyeball bag sig.