Undertoners guide til Roskilde ’18: Lørdag

Countrymusikken er med dens dybe rødder i de amerikanske sydstater ikke en genre, som vi er voldsomt velbevandrede i her i Danmark. Alligevel må countrymusikken siges at have at have efterladt et lille men markant aftryk på Roskilde Festival gennem de seneste år.

For mig står koncerten i 2014 med Jason Isbell & The 400 Unit som et af de magiske eftermiddagsøjeblikke på Roskilde Festival, hvor sommerheden med ét akkordanslag blev forvandlet til gåsehud. I 2016 var det så Sturgill Simpson, der gav Roskilde Festival en gedigen lektion i alternativ country. I år har festivalen inviteret talentfulde Courtney Marie Andrews til at vække de slumrende festivalgæster fra deres sidstedagstømmermænd på Gloria allerede klokken 12.00. Hvis hun kan leve op til indspilningerne på den seneste plade, May Your Kindness Remain, så har det potentialet til at blive en af festivalens smukke overraskelser.

Hvis din festivaldag først starter en anelse senere, så har programlæggerne været så søde at sørge for, at din dag kan indledes med et solidt arsenal af hvæsende guitarer. Australske RVG lægger ud klokken 12.30 på Pavillon med melodisk, guitardrevet rock i den blødere ende, inden britiske Yonaka indtager samme scene klokken 14.15. Yonaka spiller hårdtslående og kantet rock a la Yeah Yeah Yeahs tilsat elementer fra både pop og grunge. Det kunne meget vel være et band, der om få år står på meget større scener, hvis de fortsætter deres udvikling.

Klokken 14.30 venter der mere guitarlir, når Albert Hammond Jr. spiller ovre på Arena. Guitaristen fra The Strokes har siden en nærdødsoplevelse som følge af et heftigt kokain-, heroin- og ketaminmisbrug kværnet soloalbums ud i en lind strøm. Hans seneste plade, Francis Trouble, er angiveligt inspireret af hans ufødte tvillingebrors død under graviditeten. På trods af den mørke tematik har pladen en opløftet og luftig lyd, der garanteret passer som fod i hose med den tidlige spilletid.

Er du mere komfortabel i den urbane ende af Roskildes program, så er lørdag et rent slaraffenland af både interessante up-comers og velbevandrede veteraner. Læg ud klokken 15.00 med Apollo, hvor Kali Uchis holder hof. Den unge sangerinde er en kvinde med mange talenter: Hun er både sangerinde, sangskriver, producerer, musikfilminstruktør og manager – og nå ja: Hun kan selvfølgelig også lige spille piano og saxofon, da hun har en baggrund inden for jazz.

Next up venter en af hiphoppens få, ægte auteurs i form af Danny Brown på Avalon klokken 17.00. Den amerikanske hiphopper – der første gang blev kendt i den bredere befolkning, da han fik et blowjob midt under en koncert og Kendrick Lamar tweetede om det – har fundet sin helt egen stil, som ingen helt har formået at kopiere endnu. Det bliver skizofrent, det bliver mørkt – og det bliver garanteret en sjov koncert. En anden af hiphoppens helt store, unge talenter er Long Beach-rapperen Vince Staples, der leverede en fuldstændig vanvittig koncert, der fik teltdugen på Pavillon til at lette sidst han gæstede Roskilde Festival i 2016. Dengang blev det til 5,5 U’er, så Staples koncert klokken 21.30 på Apollo får en varm anbefaling herfra.

Der venter endnu mere god hiphop senere på aftenen, men først skal vi lige runde et par andre kunstnere. Peter Sommer er en gudsbenådet fortæller og en dygtig entertainer – men kan hans kolonihaverocks intime følelse af hygge og fortrolighed overleve mødet med mastodontiske Orange Scene? Det finder vi ud af klokken 18.00.

En time senere optræder et af de bands, som Roskilde Festivals bookere ved et live-interview med Undertoner i maj valgte at fremhæve som en anbefaling. Den anbefaling gives hermed videre, når vi sender jer i retning af Kokoko! på Avalon klokken 19.00. Gruppen fra Den Demokratiske Republik Kongo spiller på håndbyggede instrumenter konstrueret ud af skrald fundet på Kinshasas gader. Ikke fordi det er hipstersmart, men fordi det var gruppens eneste måde at realisere deres kærlighed til elektronisk musik. Gennem Africa Express-ensemblet mødte gruppen den franske producer Débruit, og det samarbejde er der kommet en EP samt en international turné ud af.

Årets lukningskoncert på Orange Scene er altid et tilløbsstykke – og i år er det Roskilde-entusiasten Damon Albarne der har fået til opgave at sende publikum hjem – eller videre ud i nattens program – med et smil på læben og den særlige følelse af sammenhørighed og fællesskab med titusindvis af fremmede, som stort set kun lukningskoncerten kan skabe. Selvom Gorillaz har et sløjt album (eller to?) i bagagen, så har tegneseriebandet en kæmpe bagkatalog af regulære bangers, der nok skal sætte gang i festen.

Hvis du føler, at du efterhånden har set og hørt, hvad Damon Albarn har at byde på, så fortvivl ej: Samtidig kan du nemlig smutte over forbi Avalon og se Blonde Redhead. Shoegaze-veteranerne fra New York krydser udelukkende Atlanten for at spille deres koncert på Roskilde Festival. Resten af bandets europæiske turné starter nemlig først den 17. august. Derfor må gruppen virkelig have noget på hjerte, som de blev nødt til at del med Roskilde Festival.

Er du ikke klar til at vende snuden hjemad efter Gorillaz eller Blonde Redhead, så har du en række valgmuligheder. Hiphop-elskerne kan allerede klokken 00.00 opleve den hypede, franske afro-trap rapper MHD på Apollo. De færreste kommer nok til at forstå et ord af, hvad han rapper – men det har vidst heller aldrig været pointen med trap. Hvad vigtigere er, så har MHD potentialet til at skabe et brag af en midnatsfest.

Intime Gloria er en af redaktionens yndlingsscener på Roskilde Festival, og klokken 00.30 kan du passende tage årets sidste svingom med den lille lade, hvis du ikke er til hiphop eller psych-rock. Der spiller Kelly Lee Owens nemlig. Den 30-årige waliser har lagt indierocken på hylden for i stedet at producere drømmende og eftertænksom techno-pop af fineste skuffe, der både er varm og omsluttende.

Klokken 01.00 møder to af den danske psych-rockscenes mest spændende projekter hinanden på Avalon. De Underjordiske x Fribytterdrømme er en fælleskoncert, hvor de to bands er blevet sat i stævne af Roskilde Festival. Hvad resultatet og formatet bliver? Det ved ingen vidst helt endnu, men det lyder helt sikkert som et projekt, der kan komme et helt unikt resultat ud af.

Fans af hiphop – jeg advarede jo om, at lørdag er det rene slaraffenland for urban musik – har forhåbentlig husket at sove længe. De skal nemlig vente helt til klokken 01.30, før Anderson .Paak & The Free Nationals går på scenen på Arena. Multitalentet Anderson .Paak er en naturkraft på scenen, hvor han både synger, rapper og trommer – ofte samtidig – i et show, der må siges at være den naturlige arvtager efter The Roots i genren organisk rap (forstået som i rap henover live-instrumentering). Bevæbnet med skarpladte funk og r’n’b-hooks er den 32-årige .Paak klar til at blæse til kamp mod undertrykkelse. Det skal nok blive en mindevædig koncert – hvis man kan holde sig vågen, altså.