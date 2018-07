Undertoners guide til Roskilde ’18: Torsdag

Uanset om du har ligget i lage siden lørdag eller først gik ombord i går, så bør du rejse dig ved det træ, du er faldt, og dykke ned i torsdagens Roskilde-program.

Haley Heynderickx / kl. 12.30 / Gloria

Fra Undertoner-redaktionen anbefaler vi, at du starter dagen blidt ud i selskab med den amerikanske singer-songwriter Haley Heynderickx, som udgav sin debut I Need to Start a Garden tidligere i år – en poetisk udladning om et forvirret ungdomsliv, udtrykt gennem et fint og finurligt tekstunivers. At nyde en af dagens første øl til lyden af Heynderickxs bluegrass-inspirerede fingerspil burde være en optimal måde at starte Roskilde Festivals anden musikalske hoveddag.

Tune-Yards / kl. 15.00 / Avalon

Senere på eftermiddagen kan du opleve Merrill Garbus, bedre kendt som Tune-Yards, og få varmet fødderne op til resten af dagen. I januar udgav Tune-Yards sit fjerde album I Can Feel You Creep Into My Private Life, hvor Garbus kunne præsentere nogle flere elektroniske dance elementer, uden at vige langt fra hendes velkendte art-pop stil.

Ben Frost / kl. 17.00 / Avalon

Mere minimalistisk bliver det, når Ben Frost gæster Avalon. Den australske komponist og producer har været yderst produktiv, med et bagkatalog, der rækker tilbage til starten af nullerne og rummer både albums, film-soundtracks og kompositioner til musik-teater. Seneste albumindspilning The Centre Cannot Hold fra 2017 er et kraftfuld vredesudbrud med rod i verdens politiske og sociale klima. En mester udi eksperimentel electronica og noise, der retteligt placerer ham oppe blandt giganter som hans mentor, Brian Eno.

Chelsea Wolfe / kl. 18.00 / Pavilion

Selvom der efter alt at dømme vil være høj sol over Roskilde Festival hele ugen, tyder noget på, at mørket vil falde over Pavilion-scenen torsdag. Amerikanske Chelsea Wolfe er ofte blevet kåret, som dronningen af goth, og på hendes femte og seneste udgivelse Hiss Spun fra sidste år, formåede hun endda at blive lidt mørkere. Albummet centrerer sig om Wolfes psykiske problemer og omfavner både experimental- og sludge-metal. Så hvis solen er blevet for meget for dig, kan du altid indhylle dig i Chelsea Wolfes mørke.

Superorganism / kl. 18.30 / Gloria

Hvis du ikke er til den dystre metal, kan du i stedet bevæge dig mod Gloria, hvor indie-pop gruppen Superorganism kan lette på stemningen med numre som “It’s All Good” og “Relax”. Bandet blev dannet i 2017 og er udsprunget af The Eversons efter at have indlemmet den noget yngre fan, og nu forsanger, Orono Noguchi. Deres selvbetitlede debutalbum er laid-back, men alligevel dansabel indie-pop, krydret med synth og samples af hverdagens reallyde.

John Maus / kl. 20.00 / Pavillion

John Maus er excentriker uden sidestykke, og hans musik er ikke altid lige nem at genrebetegne – han er ikke sådan at putte i en boks. Hans musik dækker over det mere eksperimentelle elektroniske, avant-garde pop og rock, og det er nemt at drage paralleller til hans skolekammerat og samarbejdspartner Ariel Pink. Maus’ seneste udgivelse Addendum fra 2017 er ikke hans bedste, men selv bundniveauet hos Maus er højt. Manden der er notorisk kendt for sine vilde live-optrædener, slippes løs på Pavilion til, hvad der forhåbentligt, bliver endnu en excentrisk oplevelse.

Boris & Merzbow / kl. 23.00 / Avalon

To af de helt tunge drenge mødes, når det eksperimentelle psych-rock band Boris går på scenen med noise-musikeren Merzbow. Begge parter er fra Tokyo, og sammen har de udgivet fire album – senest Gensho fra 2016. Musikken er en blanding af doom-metal, noise-rock og drone, og det bliver interessant at se, hvordan de to bands fusionerer på Avalon scenen.

My Bloody Valentine / kl. 02.00 / Arena

De irske shoegaze legender My Bloody Valentine er taget på deres første tour siden mbv-touren tilbage i 2013 efter udgivelsen af albummet af samme navn. Fans har måtte væbne sig med tålmodighed på ny musik fra Kevin Shields og co. – fra anden-udgivelsen Loveless (1991) til MBV (2013) gik der 22 år, og der er ikke kommet nyt siden. De er blevet omgivet af en næsten mytisk aura, men heldigvis benådes Roskilde Festival af deres fysiske tilstedeværelse. Tidligere i år har bandet spillet ny musik til enkelte koncerter, og måske vi er lige så heldige på Arena?