August-koncerter I: Grimt firben spirer i Courtneys have

Sommerens sidste måned er begyndt. Det betyder også, at nogle af sommerens største festivaler er overstået, og tilbage er der (udover kæmpemæssige Smukfest) de mindre, mere jordnære festivaler.

Jordnær er Spire Festival den 2.-5. august i bogstavelig forstand. Festivalen finder sted på Hvidegaard nær Holbæk, hvor omdrejningspunktet er en 300 m2 stor økologisk køkkenhave, som bespiser festivalens frivillige og gæster. Spire Festival sætter derudover en ære i at være et alternativ til den typiske festivaloplevelse. Her sættes koncertoplevelser med billed- og installationskunst, litteratur, video, teater og performance lige så højt som musikken. På Undertoner tillader vi os dog selvfølgelig at være mest interesserede i koncertprogrammet, hvorfra vi bl.a. kan anbefale den unge kvartet Silent People, hvis eksperimenterende electrorock får dem til at minde om en dansk nevø til Animal Collective. Hør bl.a. ”Catch Your Baby’s Breath”. Det er også værd at bide mærke i den dansk/svenske/luxembourgske shoegaze- og postpunk-kvartet Cosmic Waves samt singer/songwriteren The Victim.

Lige inden Smukfest starter festen i bøgeskoven, tager dens festivalmæssige antitese, Grimfest, fart i Brabrand, nærmere betegnet den 3.-4. august. Her kan man opleve erfarne navne som f.eks. Turboweekend, der giver en af deres sidste koncerter nogensinde, men også nyere navne som Pala, der i foråret udgav debut-EP’en Dazed. Festivalen har den ret skønne beskrivelse af bandet som værende »i spændingsfeltet mellem The National, Phil Collins og Depeche Mode.« At det faktisk kan være et ret lækkert sted at være, kan man høre på singlen “Never Spoke”. På Grimfest er der også mulighed for at komme til koncert med Jenny Rossander alias Lydmor, som overrumplede vores anmelder totalt tidligere på sommeren på NorthSide Festival.

Er man dog ved at være lidt træt af al den varme og sol, så kan man tirsdag den 7. august hoppe ind og høre det evigt aktive australske band King Gizzard & the Lizard Wizard i Store Vega. Det psykedeliske rockband har siden 2012 formået at udgive intet mindre end 13 studiealbum. Senest udgav australierne albummet Gumboot Soup kort inden nytår. Den seneste Lizard-plade, Undertoner har anmeldt, er Flying Microtonal Banana. Her mente vor anmelder, at bandet måske snart skulle holde en pause. En lidt halvlunken anmeldelse fra Undertoner har dog ikke fået bandet til at drosle ned på aktiviteten.

Torsdag den 9. august kan man i Atlas i Aarhus høre et af de navne, der også tidligere har vakt glæde på sommerens festivaler. Det gælder den 27-årige Arizona-singer-songwriter Courtney Marie Andrews. Hun læner sig op ad countryfolken, og på Roskilde Festival kastede hun sig ud i en nærværende koncert på Gloria, som Undertoners Sofie Guldager Rafn kvitterede for med fem U’er og ordene: »Andrews er historiefortæller, og trods sine blot 27 år rummer hendes lyrik en visdom, som havde hun levet et helt liv. Der er nogle stærke karakterer og tematikker, som hun sanger om så indfølt, at man ikke kunne undgå at få lidt ondt i hjertet da “Near You” flød ud af højtalerne, eller føle sig alene på en støvet bar under “Table for One”.«

Ligesom sidste år rykker Undertoner på Haven Festival i løbet af august. Det kan også varmt anbefales, når københavnerfestivalen på Refshaleøen løber af stablen den 10.-11. august. Festivalen har også i år et flot lineup klar. Fra legenderækkerne har de hentet Kraftwerk ind, og hovednavnet Arcade Fire skuffer jo også sjældent på en scene. Sidst Undertoner hørte dem live på Roskilde Festival 2017 var det til overordentligt stor begejstring. På Haven kan man også lytte til albumaktuelle Dirty Projectors, der i dag er decimeret til et enmandsband, eller psychpop/rock-orkestret Unknown Mortal Orchestra, der vist har rodet sig lidt ud på et skråplan på det seneste, men stod stærk i sin tid med bl.a. en oplagt festivalsang som ”Ffunny Frends”. Det er også værd at hæfte sig ved et navn, som måske har været lidt på vej i indie-glemmebogen, men som bestemt bør støves af igen: Nevada-sangskriveren Jenny Lewis. Hvad enten hun slog sine folder i bandet Rilo Kiley, solo med bl.a. albummet Acid Tongue eller sammen med The Watson Twins, har hun holdt højt niveau, og hendes roots-prægede indiepop og -rock bør ikke overhøres. Hun kommer til Haven Festival med helt nyt materiale.

Fortsat god festivalsommer derude! Husk, at du altid kan se flere anbefalede koncerter i Undertoners koncertkalender.