August-koncerter II: Sonja og Mariam fik beskeden om DJ Johns gigantiske tape

Anden halvdel af august starter med to koncerter med den stærke dream pop-artist Eleanor Friedberger, når hun spiller på Loppen i København den 19. august og og Atlas i Aarhus den 20. august. Tidligere i år udgav Friedberger albummet Rebound, som Undertoners anmelder Simon Lund Pedersen havde under luppen for to måneder siden. Han var meget positiv, gav albummet fem U’er og slutter anmeldelsen med: »På denne plade cementerer Elenor Friedberger sit særlige tematiske såvel som musikalske udtryk, mens hun samtidig trækker tråde tilbage til popromantikkens storhedstid. Dermed åbner hun op for et virvar af indtryk, stemninger og imponerende evner som sangskriver pakket ind i et ualmindeligt flot og lyttevenligt univers. Jeg må ærligt indrømme, at det er svært ikke at lade sig henfalde til.«

Mandag den 20. august er det også muligt at fange det garvede og melankolske indieband Calexico, når de spiller på Posten i Odense. Calexico spillede tidligere i år på NorthSide Festival. I 1996 gik John Convertino og Joey Burns fra bandet Giant Sand sammen og dannede Calexico, som op igennem 00’erne fik positionen som et markant navn inden for scenen i USA, hvor bandet blander indierock med americana. Når man hører Calexico og lukker sine øjne, kan man let få et billede på nethinden af at sidde i en bil, som kører på de ensomme og dårligt asfalterede veje i Arizonas ørken, hvor der bor langt flere kaktusser end mennesker.

Fra ét garvet navn til et andet. Indenfor hiphoppen kan man faktisk nærmest snakke om en levende legende. Der er tale om ingen ringere end Grandmaster Flash, som besøger både Aarhus og København. Torsdag den 23. august spiller Flash i Voxhall i Aarhus og i Store Vega fredag den 31. august. Hvor skal man starte, når man skal skrive om Grandmaster Flash? Den nu 60-årige newyorker var en af de første til lægge stenene for hiphop-genren, da han i 70’erne prøvede at eksperimentere og lege lidt med vinylerne fra hans fars pladesamling. Her blev Flash en af historiens første DJs. Efter high school åbnede Flash den allerførste DJ-klub i New York. Ligeledes trak han pladerne ud på gaderne og lavede gadefester. Grandmaster Flash vil i Voxhall og Vega optræde med det interaktive og visuelle sæt Hiphop, People, Places & Things, som vil sætte fokus på hiphoppens fødsel og historie. En historie, som han selv var med til at starte med at skrive. Kan du ikke lige komme på nogle numre fra Grandmaster Flash, så kan du eventuelt prøve at høre “The Message”. Jep! Dét er Grandmaster Flash og hans gruppe Grandmaster Flash & The Furious Five.

Torsdag den 30. august kan man på Tape i Aarhus (og den 1. september på Alice i Københhavn) opleve to utroligt stærke artister i form af svenske Mariam the Believer og danske Sonja Labianca. To musikere, som virkelig formår at udfordre deres egne musikalske koncepter, og som sætter en dyd i at udfordre genrer og sammensætte dem. Mariam the Believer er selvfølgelig kendt som den ene halvdel af Wildbirds & Peacedrums, og sidste år var hun i øvrigt en del af Hun Solo-koncerten på Roskilde Festival. Senere på året udgav hun albummet Love Everything. Sonja Labianca var også sidste år aktuel med albummet About Room, Room to Be, Rooms, som her på Undertoner blev anmeldt af Martin Minka Jensen. Labianca har i øvrigt medvirket i danske bands som Choir of Young Believers og Selvhenter, og så varmede hun op for Thurston Moore sidste år, da han spillede i København.

