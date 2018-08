Fredagssinglr: Low – Disarray

Denne fredag byder vi på en single med amerikanske Low. “Disarray” er en forløber for albummet Double Negative som udkommer 14. september.

»Before it falls into total disarray/ You’ll have to learn to live a different way«, synger Alan Sparhawk og Mimi Parker i skøn samdrægtighed på nummeret. Der er da heller ikke meget uorden over singlen, selvom titlen mere end antyder det. Den kantede industrielle lyd i sin hakkende, steady og monotone rytme giver sangen fremdrift og stabilitet, mens vokalharmonierne i deres næsten sakrale flow, forlener sangens maskinelle rytme med noget storladent og graciøst. En urimelig kontrast, som imidlertid fungerer. Disarray slutter med ordene: »This evil spirit, man, it’s bringing me down/ It tells me not to do the things that I should/ It graduated to the back of the bus/ They say you let it in when you turn the trust«

Low som udover Sparhawk og Parker også tæller bassisten Steve Garrington har allieret sig med produceren B.J. Burton, der de sidste år har lavet albums i samarbejde med Bon Iver, Lizzo og Francis and the Lights. Han og bandet har skrevet sangen sammen i en proces, hvor de har opbygget og nedbrudt tingene til alle var tilfredse. Samarbejdet giver et nyt twist til Lows karakteristiske og let genkendelige slowcore.

Et perfekt nummer at starte din weekend op med.