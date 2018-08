Fredagssinglr + premiere: Zar Paulo – Højen

»Har du ondt i hverdagen / Du har slanger i DNA’en« synger frontmand Emil Vam på århusianske Zar Paulos spritnye single “Højen”, som har premiere her på Undertoner i dag! På den tilhørende video danser han desperat rundt i et lettere klaustrofobisk rum. »Højen handler om en person, der i forsøget på at realisere sit personlige ideal i stedet ender med at distancere sig selv yderligere fra dette« siger bandet selv i pressemeddelelsen. I sangen er pigen skredet og oppe på højen slår han tiden ihjel. Han længes desperat efter at få hende tilbage. Den hjemmeproducerede video understreger det eksemplarisk. Der er nærvær og intensitet i Vams blik og attituder. Og så danser han så effektivt og inciterende, at man slet ikke forstår hvorfor hun ikke er der og danser med. Kom nu tilbage til ham for fa’en.

Musikalsk står vi med fødderne solidt plantet i 80’er-lydens mere rockede ende. Som vi skrev, da Zar Paulo udgav deres første single “Radiotårn”: i 80’ernes art-rock og new wave. Navne som Duran Duran og A Flock of Seagulls springer helt umiddelbart ind som referencer, mens jeg sidder og lytter til “Højen”. Der er analoge synths, guitar, bas og trommer, og det hele smelter eksemplarisk sammen til en utrolig fin backinglyd for Vams sprøde og overbevisende vokal. Jeg er vild med den måde, han intonerer sætningen »Har du ondt i hverdagen« på, med trykket lagt på ondt og dag, så det mere bliver et lydbillede end en egentlig sætning.

Op til debutsinglen “Radiotårn” havde bandet muret sig inde for at få skrevet nogle sange, de kunne stå 100% inde for. Og både debutsinglen “Radiotårn”, som fik en del opmærksomhed rundt om i medierne, og denne single “Højen” lever rigtig fint op til disse krav. Jeg ser meget frem til et kommende album fra Zar Paulo!

Du kan også lytte til musikken her