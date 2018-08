Haven 2018: Kraftwerk, Meadow

Fotos: Morten Rygaard

Haven Festival 2018 skulle lørdag aften afsluttes med en omgang musikhistorie i form af Kraftwerk. De tyske pionerer inden for elektronisk musik var mødt op i deres nutidige formation, hvor Ralf Hütter er eneste tilbageværende originale medlem. De fire herrer stod stoisk ved hver sin synthesizer, men den visuelle dynamik var dog fuldt ud sikret med den kitschede, men charmerende 3-d-grafik, der koncerten igennem kørte på skærmen bag dem.

Under den halvanden time lange koncert blev det for alvor tydeligt, hvor stor en betydning Kraftwerk har haft for moderne musik. På tværs af 33 års udgivelser har Kraftwerk været med til at forme genrer så forskellige som synthpop, techno, house, hiphop og electrorock. Kunstnere så alsidige som Aphex Twin, Björk og Daft Punk har nævnt gruppen som en af deres primære inspirationskilder, og under aftenens koncert var det ikke svært at forstå hvorfor.

Koncerten startede med “Numbers” fra 1981-udgivelsen Computer World, hvorfra også “Computer World” var et af højdepunkterne på aftenen. Også “Autobahn”, “Trans Europe Express” og “Radioactivity” var gode, mens det hele kulminerede med slutnummeret “Techno Pop” fra 1986-albummet af samme navn. Ralf Hütter er ingen gudsbenådet sanger, men det var han heller ikke i Kraftwerks storhedstid, så det var kun passende at høre den akavede, tyske røst tale sig igennem hver sang. Et par enkelte gange under koncerten virkede de fire musikere også til at falde lidt ud af sync, dog uden at dette forstyrrede det overordnede indtryk videre.

Det mest imponerende ved koncerten var dog, at musikken klangmæssigt og særligt tematisk stadig virker ekstremt moderne. Hvor rumrejse kun for alvor lader til at beskæftige Elon Musk, så er det anderledes med spørgsmål om kunstig intelligens, fremtiden for det europæiske samarbejde, spørgsmål om energikilder og digital kærlighed. De analoge synthesizere virkede forfriskende livlige og stod i kontrast til nutidens tendens mod klinisk timing og ren lyd. Det var en absolut fornøjelse for en gangs skyld at få lov til at skue tilbage mod en alternativ musikhistorie ift. den, der domineres af Rolling Stones, Bruce Springsteen og The Beatles. Således var det en passende afslutning på Haven Festival, at nogle af den urbane og elektroniske musikscenes forfædre gav en stærk musiklektion og blev hyldet som fortjent.