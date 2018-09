Fredagssinglr: Death Machine – Isle of Mine

Det er stadig varmt udenfor, men det varer ikke længe, før vi får brug for noget god musik at varme os ved. Et godt bud er Death Machine, der endelig ikke må misforstås på bandnavnet — der er hverken død eller noget maskinelt over deres nye single “Isle of Mine”. Tværtimod er denne uges fredagssingle en levende og meget menneskelig sang.

“Isle of Man” er en simpelt opbygget sang, der ikke er ude på at ryste nogen omkuld. Med den kolde vinter som motiv bliver jeg-fortællerens ensomhed understreget i omkvædet: »You don’t walk the streets I walk / It’s the isle of mine, it’s the isle of mine«. Sangskriver Jesper Mogensen har lyrisk bevæget sig ud i en tekst om at være selvvalgt alene, hvor jeg-fortælleren lægger afstand til den person, han synger til: »Warming gloves / has come between our touch« – handsken bliver en metafor for afstand og mangel på menneskelig kontakt. Det er ikke nødvendigvis stor eller banebrydende poesi, men det er den slags sangtekst, man let kan relatere til. I stedet for at lade teksten fortælle en sammenhængende historie, bliver det til en lang række stemninger indfanget i en sang – nærmest som en stream of conscienceness.

Musikken er nede på jorden og uden dikkedarer. Fingerspilsguitar, lidt bas og en enkelt, skummel stryger. Trommerne klikker monotont, så de næsten ikke høres. Det er en ligefrem sang, og selvom der skiftes mellem vers og omkvæd, så er det ikke lige her det sker, hvis du gerne vil overraskes. Skal noget fremhæves, så er det særligt vokalen og lyrikken, der gør “Isle of Mine” lytteværdig. Der er patos i vokalen, og så er der en dybde i sangskrivningen, der redder singlen fra at blive glemt i det temmelig store hav af pæn og radiovenlig folk-musik. Man kan dog savne lidt mere sprælskhed, men mon ikke Death Machine kan finde det frem i en anden sang? “Isle of Mine” er nemlig første singleudspil fra bandets kommende tredje album, der endnu ikke har en officiel titel eller udgivelsesdato.

Sangen har også en billedside i form af en musikvideo, der understreger nummerets tematik om konflikt og ensomhed på en overraskende måde. Tjek den ud herunder.

Når efterårsvinden suser, kan du høre Death Machine live de følgende steder:

18/10: Ideal Bar, Vega (København)

19/10: Von Hatten (Randers)

20/10: Kulisselagret (Horsens)

16/11: Mantzius (Birkerød)