September-koncerter I: Husk hjelm, når du cykler efter midnat under jorden

Så skete det… Vi har ramt september, og med ét er sommeren slut, og det vilde 2018-vejr er for en stund forduftet og har overladt scenen til den klassiske efterårsregn. Med andre ord er det måske på tide at søge inden døre for de næste mange måneders koncertoplevelser.

Torsdag den 6. september kommer der dog to australske brødre til Lille Vega i København, som insisterer på at holde på sommervarmen. Der er tale om purunge Cosmo’s Midnight, som lige nu er et af de mest hypede elektroniske navne down under. Cosmo’s Midnight har i år fulgt op på deres to EP’er med debutalbummet What Comes Next. På albummet er det tydeligt, at de australske brødre har taget inspiration fra sværvægtere som Justice og Daft Punk med deres funky basfigurer. Dog trækker Cosmo’s Midnight også på nordiske navne med deres sensuelle og lyse synthfigurer, hvor man kan høre, at de også finder stor inspiration i navne som Röyksopp, Lemaitre og Fever Ray.

I en lidt anden men yderst interessant boldgade, kan man fange det danske band De Underjordiske, som pt. er på en omfattende skandinavisk turné. I første del af september kan man fange indiebandet på Gimle i Roskilde den 6. september, dagen efter på Posten i Odense, og lørdag den 8. september på Forbrændingen i Albertslund, hvor også Visitor Kane og Kogekunst spiller. Det har været et begivenhedsrigt år for De Underjordiske med albumudgivelse og festivalkoncerter. De Underjordiske var i år med til at lukke Avalon-scenen på Roskilde Festival sammen med Fribytterdrømme. Undertoner var til stede, og vores anmelder sendte solide klapsalver efter de to bands.

Et andet dansksproget navn, som er turnéaktuel lige nu, er den garvede nordjyde Christian Hjelm, som i år har udgivet albummet Uskolet magi. Sammen med sit velspillende band starter de en danmarksturné på Posten i Odense torsdag den 13. september, og to dage efter er det Templet i Lyngby, som står for skud. Hjelm viser på sit tredje album, at han stadig er garant for stærke dansksproget sange både melodisk og tekstmæssigt, og det er generelt bare godt at have ham tilbage i rampelyset. Se hans øvrige koncertdatoer her.

Fra en garvet musiker på danske scene til et nyt spændende kuld. Lørdag den 15. september er der atter engang Oppenheimer i Aarhus, og igen i år præsenteres fem yderst interessante navne: Klaptrae, Blue Demon, Takykardia, Bear With Me og Cousin. Klaptrae forener folk med det elektroniske i bedste Bon Iver-stil i et væld af vocoders og rumklang, hvor Blue Demon er stramme jeans og Fender-guitar, som trækker stor inspiration fra 80’er-rocken. Takykardia er en gruppe, som er dannet ud fra medlemmernes vidt forskellige musikbaggrunde, og alt fra klassisk musik til art punk er forenet i denne såkaldte trip-soul-gruppe. Bear With Me og Cousin er to navne med hver sin spændende tilgang til popmusik. Bear With Me startede i et soveværelse med en synthesizer og et beskedent lydkort, men er nu vokset sig til en gruppe med flotte kompositioner og stædige, driftsikre beats. Cousins er en lokal gruppe, som gerne vil udfordre mainstream-poplyden med tårnhøjt ambitionsniveau. Oppenheimer foregår på Radar ved Godsbanen i Aarhus.

Kig gerne i Undertoners koncertkalender for et større overblik.