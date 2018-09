September-koncerter II: Fodboldmors taknemmelighed er endeløs

Efteråret er for alvor ved at bide sig fast i Danmark og koncerterne er nu definitivt rykket tilbage ind på landets spillesteder. September er som altid en abnormt travl måned for pladeudgivelser, og selvom den ikke er efterårets store koncertmåned, så er der stadig en overflod af gode liveoplevelser at vælge mellem.

Vi starter i Aarhus den 19. september, hvor den japanske støjlegende Keiji Haino lægger vejen forbi spillestedet TAPE med sine ekstremt tunge guitarudskejelser. Den 66-årige excentriker har siden 1970’erne skudt en lind strøm af avantgardistiske udgivelser ud i æteren, og har faktisk været overraskende flittig til at besøge Danmark inden for de seneste år. Alligevel er det altid spændende at se, hvad han medbringer af nye drone-, psych- og noiseimprovisationer fra gang til gang.

Samme dag finder vi Soccer Mommy i Lille Vega. Her bevæger vi os stadig i musikkulturens undergrund, omend komfortabelt i den mindre outrerede ende af spektret. Bag navnet Soccer Mommy står den blot 20-årige Sophie Alison, der er opflasket i og udsprunget af Nashvilles DIY-musikmiljø. »I don’t wanna be your fucking dog« synger hun nærmest sørgmodigt på singlehittet ”Your Dog” fra dette års album Clean. Der er lagt op til en charmerende koncert med et ungt talent ud i singer/songwriter-genren.

Allerede den 20. september venter endnu en utrolig pakket musikdag, så jeg vil ikke dvæle alt for længe ved de enkeltstående koncerter. Først og fremmest noterer vi os, californiske Deafheaven spiller på Vega flankeret af stonerbandet Inter Arma. Ikke alene har Deafheaven formået at lave black-metal til solskinsvejr, de er også et forrygende liveband. Undertegnede forlod i 2015 Paul McCartneys mastodontkoncert på Roskilde Festival til fordel for Deafheaven, og har aldrig fortrudt det.

Befinder man sig i nærheden af Aalborg, så skal der lyde en opfordring om at besøge Budolfi Kirke for at høre Peter Sommer folde sig ud på bedste trubadurvis i selskab med Palle Hjorth på tangenterne. Selvom nationalskjalden slap ganske godt fra at skulle spille mastodontiske Orange Scene op tidligere i år, så er han altid en fornøjelse at se ude på landets helt små spillesteder.

Den 20. september er også dagen, hvor Festival of Endless Gratitude (20.9-22.9) officielt sparkes i gang. Uofficielt kan du dagen før tyvstarte på festivalprogrammet på Alice KBH – se programmet for det arrangement her. I år fejrer den københavnske undergrundsfestival 10-års jubilæum, og det er lykkedes dem at hive et væld af interessante kunstnere til byen i den anledning. På programmet er blandt andet Dave Bixby, der står bag det legendariske psych-folk album Ode to Quetzalcoatl fra 1969 – nu kommer han til Danmark for første gang nogensinde. Andre mulige højdepunkter kunne være freejazz/doom fusionen Mythic Sunship Astral Family, der til anledning fordobler deres bemanding på scenen, eller franske Cantenac Dagar, der som en besat tæsker sin banjo gennem en fuzzpedal.

Hvis du har brug for at komme ned i gear igen efter weekendens udskejelser, så kan du fint bruge din søndag aften i selskab med amerikanske Yung Heazy på Loppen på Christiania. Her står menuen på dovne slackerballader i bedste Mac Demarco stil. Og det var altså den 23. september, at du afslutte din weekend med solid sovekammerpop.

Dansk indiemusik er i fokus på Hotel Cecil sidst på måneden, hvor du kan opleve Luster, Marshall Cecil og I Am Bones + The Malpractice henholdsvis den 27., 28. og 29. september. På den måde har Cecil sikret sig, at der er noget for enhver smag, hvad end om man så er til 80’er new wave, electronica/hiphop eller rock af den hårdere skole.

Endelig fortjener filmfestivalen CPH:PIX (28.9-10.10) at blive nævnt her på falderebet. Ikke alene kan du som musikinteresseret tage ind og se Jean Luc-Godards klassiker Sympathy for the Devil fra 1968 om de unge Rolling Stones – der er også et par skæve liveoplevelser på programmet. Der findes jo snart ikke det samarbejde, som Thurston Moore ikke har kastet sig ud i, og han er minsandten også på programmet til PIX. Her præsenterer han ny musik til surrealistiske kortfilm. Og så kan du høre et nykomponeret soundtrack til den 100-år gamle danske stumfilm Himmelskibet, som duoen IL A MONA fremfører live til visningen i Palads den 3. oktober.

Det var alt fra denne gang. Husk som altid, at du kan kigge i vores koncertkalender for et større overblik over aktuelle koncerter.