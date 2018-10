Fredagssinglr: Lemon Palace & Mr. Koifish

Den danske duo Lemon Palace kredser på nummeret “Nothing Real” om forelskelse og de meget omskiftelige følelser, der hører med til en sådan. Selvom det måske ikke lige hører årstiden til, så er det lidt svært ikke at blive bare en smule forelsket i den lyd, som duoen Alex Rudinak og Frederik Engell producerer.

“Nothing Real” er et lækkert, velproduceret og fint nummer med blæsere, store følelser og et fængende beat, som sidder fast hele dagen. Selvom teksten tangerer til at være en smule melankolsk, så får den også lytteren til at trække lidt på smilebåndet. Så selv hvis det evigt ustadige danske vejr skulle slå over i gråvejr, kan ”Nothing Real” findes frem som en lille solstråle.

Ifølge duoen selv er ”Nothing Real” en ode til forelskelsen med et ønske om, at man skal give sig hen til den drømmende og letsindige stemning, hvilket også går igen i sangteksten: »You’ve been using my heart lately / I’m living in a fantasy / Nothing real feels like this«

Det her er et glimrende bud på et nummer, som kan kickstarte din weekend – uanset om du har hjertesorger eller er stormende forelsket!

Ugens anden single ”Hang Our Coats” er også et yderst behageligt musikalsk bekendtskab, omend det dog hører mere hjemme i det elektroniske hjørne og er strammere i udtrykket end ”Nothing Real” fra Lemon Palace.

”Hang Our Coats” kommer fra det tidligere medlem af Turboweekend Morten Køie, som er gået solo efter det bands opløsning i sommeren 2018. Han indspiller nu under kunstnernavnet Mr. Koifish. Vi har allerede hørt singlen ”The End”, som – ironisk nok – var først soloudspil fra ham, men som markerede afslutningen på Turboweekend.

Anden single fra Mr. Koifish er noget mere uptempo, men fortsat i den elektropop/rockede genre som vi kender fra Turboweekend. “Hang Our Coats” er dog svær at genreplacere helt nøjagtigt. Omkvædet er mere poppet end resten af nummeret, men fungerer fint i sammenspillet med de elektroniske elementer, hvilket skaber en god variation i nummeret. Afsluttende bliver den autototunede lyd en anelse trættende, men det kan ikke fjerne fokus fra at ”Hang Our Coats” er et velproduceret, detaljeorienteret og lækkert nummer.

Vi glæder os til at høre mere musik fra både Lemon Palace og Mr. Koifish i fremtiden. Indtil da håber vi, at I får en god weekend med masser af god musik!