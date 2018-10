Oktober-koncerter I: Cowboy danser pardans med Jon og Sophie

Første halvdel af oktober byder på koncerter med kunstnere, vi her på Undertoner har været glade for at vende i nyere tid. Allerede den 5. oktober spiller den japansk-amerikanske indiemusiker Mitski i Lille Vega i København. Mitski, som er i stald hos det stærke, internationale pladeselskab Dead Oceans (Kevin Morby, Slowdive m.m.), er en kunster, vi flere gange har anbefalet her på Undertoner. Senest da Mitski i år udgav sit nye album, Be the Cowboy. Udgivelsen fik fem store U’er af vores anmelder, som slutteligt konstaterede: »Be the Cowboy stikker ganske vist i alle mulige retninger, men pladen er en overdådig samling af velproducerede sange med ufatteligt meget at byde på.« I 2016 sneg hendes album Puberty 2 sig ligeledes ind i top 20 over årets bedste udenlandske udgivelser.

Dagen efter kan man pendle over broerne til Aarhus, hvor der er en særdeles lovende og spændende dansksproget punkfest i støbeskeen. Det er nemlig det jazz-punkede band Pardans og et nyt aarhusiansk rockorkester ved navn Loose Ends, som er klar til at ruske dig til en lørdag nat. Skal man tro Undertoners anmeldelse fra Pardans’ Roskilde-koncert fra 2017, så er der noget at glæde sig til. Her beviste Pardans sig som et endnu bedre live- end studieband.

Den 10. oktober kan man opleve britiske Jon Hopkins i Den Grå Hal på Christiania. På Jon Hopkins’ nye album, Singularity har han formået, endnu engang, at skabe et fremragende værk. Ligesom forgængeren, Immunity, har Hopkins på Singularity formået at skabe endnu et nyt og spændende lydunivers, som byder på alt fra boblende, brummende og bombastisk techno-bas til smuk svævende ambient-numre, som sammen formår at holde en rød tråd i en flot instrumental historiefortælling. Det har aldrig været nødvendigt med tekst i britens musik, for de kompositioner, han sammensætter, formår selv at udtrykke sig og fortælle historier.

Bliver man i den elektroniske og mystiske verden, så kan man opleve Sophie alias Sophie Xeon den 14. oktober i Lille Vega. Hun har i år udgivet albummet Oil of Every Pearl’s Un-Insides, som har høstet gode anmeldelser og stor opmærksomhed i mange internationale musikmedier. Sophies kreativitet sprudler også på albummet, som ryster ens grundvold med så mange musikalske input og originale idéer. Albummet blev anmeldt af Undertoners Joakim Dalmar, som bl.a. skrev: »Man må dog beundre diversiteten, der rasler rundt i det her univers. Man får både Sophies karakteristiske forvrængede beats, der skaber klaustrofobiske følelser af at være omringet af en cheerleading-squad, men også blide, omgivende lydspor, som “Is It Cold in the Water?” og “Pretending”, der giver albummets fortælling et pust af frisk luft mellem nogle ellers relativt intense momenter.« Interessant er det altså, hvordan en koncert med Sophie er, når albummet kan være en intens oplevelse. Hold øje med koncertanmeldelse her på Undertoner.

Du er som altid velkommen til at kigge i Undertoners koncertkalender for et større overblik.