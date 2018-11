Fredagssinglr: Modest – Please Keep an Eye On Me

Aarhusianske Modest udgiver singlen ”Please Keep an Eye On Me”, der er kvartettens første udspil fra deres anden EP For the Better, der udkommer den 25. januar 2019.

Den to-minutter lange førstesingle bygger videre på den rå og fremtrædende lyd, som kvartetten udleverede på deres selvbetitlede bånd fra 2016 og den anmelderroste debut-ep Pretty Sure It’s Honest fra 2017, hvor sidstnævnte medførte en overlegen udført koncert på Roskilde Festivals Rising-scene samme år.

”Please Keep an Eye On Me” indledes med stemningsskabende og tempofyldte guitar-riffs, der hurtigt drager associationer til introen på københavnske Iceages ”The Lord’s Favorite”. Men så stopper associationerne til den danske postpunk-scene også der. For med ”Please Keep an Eye On Me” og sidste års debut-ep har Modest i dén grad formået at finde deres egne unikke placering i det danske rock-landskab. Nummeret løber hurtigt videre til forsanger Julius Lykkes vokal, der sammen med singlens omkvæd og især tekststykket »Can I still trust you to do your best when it is pointless?« vidner om en vokal, der virker mere svævende, end den hidtil har været på Modests foregående sange. Lykkes vokal fremstår mere opløftende og mindre rå, men bestemt uden at den rokker ved Modests ærlige udtryk.

Tværtimod, så varsler singlen, at Modest absolut har fundet deres egne ben at stå på, selvom aarhusianerne tilkendegiver sangens turbulente tilblivelse gennem det lyriske tema om usikkerhed og meningsløshed. Selv udtaler de til smash!bang!pow!: »We made the song in a quite chaotic period. None of us were doing so well and each of us struggled to get things going. You keep going even though it would be easier just to give up. There is a desperate energy in the song, but also an optimism and a persistence to hang on. We think it expresses how we felt.«

Sammen med udgivelsen af førstesinglen ”Please Keep an Eye On Me”, har Modest annonceret koncerter i Aarhus og København i kølvandet på udgivelsen af EP’en For the Better.

8. marts: Aarhus, TAPE

9. marts: København: Loppen