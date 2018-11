Fredagssinglr og premiere: Kvadrat – Hoved over skyerne

Kvadrat er efterhånden ved at være gamle kendinge her på Undertoner. Vi er derfor glade for at have fået æren af at have premiere på deres nyeste udspil: “Hoved over skyerne”. Det smukke, finurlige og lidt skæve nummer er et singleudspil fra en EP, der er på gaden i starten af 2019.

Kvadrat er en dynamisk og foranderlig størrelse, hvilket er en sjov kendsgerning, set i forhold til bandnavnets matematisk stringente betydning. Live kan der være alt fra to til ti personer involveret. Lige nu og her består Kvadrat af seks personer i cirkulation omkring sanger og sangskriver Tobias Kropp, og de barsler altså med en ny EP og nummeret “Hoved over skyerne”, denne uges fredagssingle og premiere, som forløber for EP’en.

Allerede titlen afslører imidlertid, at noget nyt er på færde. Titlen er på dansk. Ikke engelsk som på den selvbetitlede EP fra 2017, hvilket kun gør forvirringen endnu større, for Kvadrat er jo et dansk ord. Denne leg med sproget er en væsentlig del af projektet. I hvert fald på dette udspil. “Hoved over skyerne” er nemlig skrevet på engelsk. Kropp har så oversat sangen ved hjælp af Google Translate, for, som han siger: »at fremprovokere sproglige fejl, jeg kan bruge som inspiration«. Om det har inspireret sprogligt er ikke til at sige, men der er sket noget rent musikalsk. Musikken er mere eksperimenterende end tidligere. Der er strukket lidt her og tilføjet en halv takt der. For teksten passede perfekt til musikken, da den var på engelsk, fortæller Kropp i pressematerialet, men oversat med Translate værktøjet, bliver det hele lidt skævt og asynkront. Det er med til at gøre sangen interessant og svær at få hold på. Indtil omkvædet, der rammer rent ind på en 4/4-dels takt og hele den meget smukke, halvdrømmende outro.

“Hoved over skyerne” handler om at være i et forhold, men måske ikke rigtig have sig selv med i det. At have svært ved at bevare sin integritet i det nære forhold til en partner. På den måde rammer sangen ned i et interessant felt, i hvert fald hvis man har antallet af skilsmisser i Danmark i baghovedet. »Hørte at du tænker på/ at tage dine ting og gå/ men ville det ikke være bedre/ at blive her og kæmpe videre/ og blive den du leder efter/ ville det ikke være bedre« synger Kropp.

Det kalkulerede i brugen af Google Translate, som paradoksalt nok medfører noget fuldstændig ukalkuleret og skævt, er et godt tænkt træk og spiller suverænt sammen med teksten om kærlighedsforholdet. Resultatet i kærlighed er, at man enten går eller bliver og forsøger at finde en fælles rytme. Den smukke outro peger på kærligheden: »Du holder mit hoved over skyerne/ Hoved over skyerne«. Samtidig er den så tilpas drømmende og åben at lytteren selv må afgøre om det tipper til den ene eller til den anden side.