Jorja Smith, 01.11.18, Store Vega, København

Den unge britiske sangfugl Jorja Smith kom endelig forbi lille Danmark, og det var intet problem at fylde hele Store Vega ud for sangerinden, der trods alt stadig er et nyt navn for mange. I 2016 smed hun sangen “Blue Lights” ud i det store internethav, men fangede manges opmærksomhed med den skødesløse, store vokal og den dragende førstehåndsfortælling om vennen, der bliver nødt til at stikke af fra politiet, komplet med referencer tilbage i musikhistorien med nik til Mobb Deeps “Shook Ones 2” og sample fra Grime-legenden Dizzee Rascals “Sirens”.

Efter udgivelsen af “Blue Lights” fulgte hun op med flere afdæmpede nutidssoulede sange og en ep i 2017. Tidligere i år landede albummet Lost and Found, og inden da har samarbejder med rapperne Drake og Stormzy også været med til at slå Jorja Smiths navn fast. Så godt fast, at det var blevet tid til at tage på turné rundt i Europa – og nå København på sidste stop.

Den 21-årige sangerinde fortryllede alle, inden hun havde åbnet munden, i et par tidløse høje hæle, en lille sort stropkjole og håret tilbage i en elegant knold. Backdroppet var rødt, draperet velour, og det var tydeligt, at vi skulle tages ind i lille, elegant og lummer jazzklub med Jorja som aftenens underholdning. Med sig havde hun fuldt band. Det var forfriskende nok i sig selv i en tid, hvor de fleste unge musikere spiller musik, der kræver et par klik på computeren, for at afvikle det live.

Jorja Smith har en stor vokal, som skifter meget i lydniveau. Samtidig er hendes udtale rimelig utydelig, og bandet buldrede afsted, som var det sidste omgang med deres instrumenter. Derfor druknede Smiths vokal desværre lidt. Det er muligt, at det handler om rutine og grundlæggende mikrofonteknik, som den unge sangerinde endnu ikke har lært sig, men desværre gjorde det, at dele af koncerten flød sammen. Hun ramte ikke en tone forkert, og det var også vellydende, men potentialet virkede meget større.

Under ekstranumrene benyttede Jorja Smith sig af at greb, hun skulle have taget op langt tidligere. På scenen var kun manden, der spillede keys og hende selv, og hendes vokal voksede og foldede sig fuldstændigt ud i Store Vega. Hun kunne med fordel have varieret sin koncert langt tidligere med det trick, da langt de fleste af hendes numre også sagtens kunne tages ned i en sådan skrabet opstilling.

Undervejs i koncerten kom der sjove elementer af kendte sange, som Jorja Smith ikke selv har skrevet – coveret af Rihannas “Man Down”, der blev til Cardi B’s “Be Careful” over i Lauryn Hills “X-factor” gav også et fint pusterum i mellem de mange hjertetunge sange. Afslutteren var drum’n’bass-nummeret “On My Mind”, der først blev skruet ned, så det lød som en regulær Jorja-sang, men kørt op i et perfekt håndspillet drum’n’bass-track, som det fortjener. Det kunne også sagtens have figureret tidligere i koncerten, for at give lidt variation.

Jorja Smith virkede enormt til stede, og man fornemmede også godt, at vokalen sad i skabet ind under det heftigt spillende band. Forhåbentlig vil lidt mere rutine give en bedre fornemmelse for sammensætning af sæt og rum til vokalen.

U



Fotos: Mathias Kristensen