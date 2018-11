November-koncerter I: Johns jungletrommer forstyrrer Courtneys kærlighedsbreve

Vi har ramt november, og solen går ned omkring kl. 16.30 nu, og den kommer til at gå ned tidligere og tidligere frem til årets korteste dag den 21. december. November er altid en lidt hård måned for mig mentalt, men et værktøj til at bekæmpe en snigende vinterdepression er tit at finde frem til månedens koncerter over det ganske land og dets spillesteder. Hvad juni og juli er for udendørskoncerter, er november for indendørskoncerter.

Allerede den 2. november på Voxhall i Aarhus kan man opleve multibandet med en stor mundfuld genremix i form af britiske Jungle, som vil tilsmile en med musikalske solstråler, som får en til at glemme novembermørket. Efter fire års albumpause er Jungle tilbage i rampelyset med albummet For Ever, som fik fem store U’er her på Undertoner, hvor vor anmelder fremhæver Jungles stærke og interessante blanding af genrer. Vores anmelder påpeger blandt andet, at Jungle det ene øjeblik kan lyde som Mount Kimbie og det andet øjeblik som Daft Punk. Slutteligt konstaterer hun: »For Ever er et helstøbt album, der konstant overrasker, begejstrer og fodrer lytteren med både rytmer til kroppen og tekster til sjælen.«

To dage efter i Store Vega i København, søndag den 4., kan man opleve australske Courtney Barnett, som med sine stærke, varme og fængende guitarsange også kan ruske november-melankolien væk. Barnett udgav sidste år albummet Whole Lotta Sea Lice med sin kollega Kurt Vile, hvor særligt sangene “Over Everything” og “Continental Breakfast” blev modtaget godt. Courtney Barnett har i år også udgivet sit andet soloalbum, Tell Me How You Really Feel. Et album som her på Undertoner modtog fem rosende U’er, hvor vores anmelder skriver, at Courtney Barnett er i superligaen, når det gælder stærke historiefortællende guitarnumre, og slutter sin anmeldelse med: »Når sangene er så gode, lytter jeg også gerne til hende og hendes historier igen. Og igen. Og igen.«

Onsdag den 7. november i selvsamme Store Vega kan man opleve John Grant, som udsendte sit nye album Love Is Magic for blot en uge siden. John Grant er efterhånden en garvet spiller og har været en markant skikkelse på indiescenen siden 2010. Grant har altid gravet i de dybeste følelser, og det nye album er ingen undtagelse med kærlighed som det store midtpunkt. Ligesom Courtney Barnett er John Grant en eminent historiefortæller, der dog har en elektronisk, eksperimenterende lyd i forhold til Barnetts guitarrock. Især på det nye Love Is Magic viser Grant sig fra en meget legesyg og innovativ side.

Torsdag den 8. november kan man på Posten i Odense høre et nyt dansk rockband som, ifølge vores anmelder Daniel Niebuhr, favner støjrocken og de gode popmelodier. Der er tale om The Love Coffin, som netop har udgivet deres debutalbum Cloudlands. Niebuhr fremhæver bandets originalitet og skriver blandt andet, at ingen andre herhjemme lyder som The Love Coffin. På debutalbummet har gruppen byttet lidt af råheden fra deres to foregående EP’er ud med mere velovervejede kompositioner og mere fokus på de gode popmelodier. I øvrigt spillede The Love Coffin også på Roskilde Festival i fjor, hvor selvsamme anmelder gav københavnerne fuld plade og skrev: »Det var grimt, det var smukt, det var så ganske afgjort topkarakteren værdig.«

Fra den 8.-10. november er der atter Sorte Firkant Musikfestival i København. Festivalens koncerter finder sted på syv spillesteder m.m. på Nørrebro, heriblandt Stengade, Støberiet og Blågårds Bibliotek. Et hovednavn er amerikanske Snail Mail alias den kun 19-årige Lindsey Jordan, som har skabt en vis velfortjent opmærksomhed omkring sig selv med debutalbummet Lush. På festivalen kan man også opleve de danske rockromantikere i The Entrepreneurs, der (endelig!) er klar til at udgive deres debutalbum til februar. Der er også lækker dansk shoegaze/slackerrock fra Collider, islandsk synth-punkt fra trioen Kaelen Mikla og meget mere. Se hele programmet her.

Som nævnt i begyndelsen, er november virkelig spækket med spændende koncerter. Her på Undertoner prøver vi at opsnuse så mange som muligt og putte dem i vores koncertkalender, som du er mere end velkommen til at kigge igennem.