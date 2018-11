The Entrepreneurs, 10.11.18, Sorte Firkant Musikfestival, København

Redaktør for danske plader

sofie@undertoner.dk

Biografi:

Min far ynder at fortælle mig om dengang, jeg var lige ved at falde ud af trip-trap stolen, med havregrøden spruttende ud af munden, fordi jeg rokkede og grinte ustyrligt til tonerne af Nevermind. En lille anekdote, der i virkeligheden er mit musikalske udgangspunkt. Nu er CD'erne skiftet ud med streaming og vinyler, men glæden ved musikken er forblevet.

I dag har jeg har en forkærlighed for folk og indie-rock, men mit musikalske bibliotek rummer også alt fra hiphop til country.

Fem favoritalbums:

En liste, der nærmest er umulig at udarbejde, og som evigt er under forandring. Men albums jeg altid finder mig selv vende tilbage til er:

Bob Dylan: The Times They Are A-Changing

Joni Mitchell: Blue

The Radio Dept.: Clinging to a Scheme

Jens Lekman: When I Said I Wanted to Be Your Dog

Mew: Frengers