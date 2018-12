12 soundtracks til en alternativ jul

Om du så er Grinchen selv, er det altså svært at undgå julemusikkens omnipræcens. Om du står i Netto, sidder i bilen eller går på gaden – it’s there. Derfor vil vi på Undertoner gerne hjælpe dig, der med blødende ører ikke holder til endnu omgang Wham eller Mariah Carey. Når selskabet til julefrokosten eller familien under middagen spørger, om du ikke lige vil sætte lidt julemusik på, kan du nu fluks komme udenom de mest fortærskede versioner – og endda krydre med lidt, der falder uden for klassikerne.

Sufjan Stevens: That was the Worst Christmas Ever!

Med et utal af julenumre i bagagen er Sufjan Stevens så godt som uundgåelig på det alternative julesoundtrack. Songs for Christmas (2006) og Silver & Gold (2012) er to enorme samlinger af traditionelle og originale julesange, Sufjan har foræret til venner og familie gennem årene, der tilsammen har kunne udgøre to box-sæt. “That was the Worst Christmas Ever!” er en af originalerne fra første udgivelse, og er en af de mere Sufjan’ske numre — en billedlig fortælling om en skrækkelig jul, sunget på hans karakteristiske, nærmest hviskende maner, akkompagneret af banjo og en spag kvindestemme. Et julenummer, som de er færrest.

Cocteau Twins: Frosty the Snowman

For 25 år siden kunne den skotske alternative rockgruppe Cocteau Twins heller ikke dy sig for et forsøg med de klassiske julehits. “Frosty the Snowman” og “Winter Wonderland” blev derfor udgivet på EP’en Snow tilbage i 1993. Det er klassisk Cocteau Twins med tonsvis af ambiens og Elizabeth Frasers distinktive vokal. Vidste man ikke bedre, kunne man nemt tro, det var et ganske “almindeligt” Cocteau Twins nummer.

Cat Power: Have Yourself a Merry Little Christmas

I 2013 udgav Cat Power julesinglen “Have Yourself a Merry Little Christmas”. Klassikeren, som første gang blev introduceret til verden i 1944 af Judy Garland, fik med Cat Power en overhaling. Skraldet væk, blev de lune strygere og det bløde klaverspil til fordel for et mere nøgent udtryk, med Cat Powers husky vokal og et simpelt klaverarrangement – en stemning der klæder nummeret og tilføjer noget inderlighed.

Low: Little Drummer Boy

Endnu en julesang af lidt ældre dato er indie-rock gruppen Lows version af “Little Drummer Boy”, som de udgav tilbage i 1999 på EP’en Christmas. Lows verison er industrial slowcore, der med militæragtige march-trommer formår at ophøje stemningen i et allerede ret højstemt nummer. Under trommerne ligger en insisterende drone af et orgel-klaviatur, der er konsistent nummerets knap 5 minutter igennem. En slags julens palet cleanser.

Cody: It’s Christmas

Et dansk indspark hører sig selvfølgelig også til på den alternative juleliste. Selvom Mews “She Came Home for Christmas” måske havde været oplagt, var der brug for en dansk indie-pop banger, som man må sige Codys orginale julenummer, “It’s Christmas”, er. Selv beskriver bandet nummeret, som »(…) en sang om at skulle hjem til jul. Hjem til sin familie, som bor langt fra der, hvor resten af året ruller af sted. Hjem til det idylliske sted, hvor man er vokset op med den idylliske kernefamilie, der går højt op i julen, og hvor julen er noget hele familien fejrer sammen«. Om man kommer fra ren idyl og kernefamilie eller ej, så er det et julenummer, der nærmest smager af and med brun sovs. Velbekomme.

Mark Kozelek: Christmas Time is Here

Gode gamle Mark Kozelek har selvfølgelig heller ikke kunne undse sig at lukrere lidt på den søde juletid. I 2014 udgav han Mark Kozelek Sings Christmas Carols, et fuldlængde album med en blanding af traditionelle julesange og hymner. Intet er dog alligevel helt traditionelt, når Kozelek synger julesange. Der er noget finurligt over at høre manden, som vel nok kan beskrives som det tætteste den musikalske verden kommer på en egentligt Grinch, synge om glade børn, gode minder og juletid. Men fungerer, det gør det.

She & Him: Christmas Wish

Indieverdenens ukronede konge og dronning, She & Him, har udgivet hele to fuldlængde julealbums. Med Zoey Deschanels unikke stemme (som muligvis kan tilskrives, at hun ikke har den bedste) og M. Wards behagelige guitarspil, fortolker de alverdens klassikere. Men en af de bedre versioner er af Joey Spampinatos “Christmas Wish” fra A Very She & Him Christmas udgivet i 2011. Nummeret drives af Wards vokal, hvor Deschanel primært fungerer som backing og kor, og det er altså svært ikke at blive lidt varm om julehjertet af den søde melodi og ønsket om fred og fordragelighed.

The Flaming Lips: Silver Bells

Man kunne hurtigt foranlediges til at tro, at The Flaming Lips i deres version af “Silver Bells” ville kaste sig ud i noget vildt outreret, men det er faktisk ikke tilfældet. Nok er nummerets tekst forsvundet, men tilbage står en smuk og easy-listening klaverballade. Det mest mærkværdige ved nummeret er nok titlen på albummet, det tilhører, Imagene Peise – Atlas Eets Christmas (2007), og så måske lige det instrument, der lyder som en sav (og måske er det), der popper ind i ny og næ.

Gruff Rhys: Post Apocalypse Christmas

Med en EP kaldet Atheist Xmas og et nummer med titlen “Post Apocalypse Christmas”, har man ligesom en fornemmelse af, hvor walisiske Gruff Rhys placerer sig i forhold til julen og dens traditioner. Nummeret er en kronisk-ironisk og sparsom fortælling om, hvordan julen selv fejres i en bunker efter apokalypsen – ikke til at komme udenom. De lidt dystre udsigter til trods, er “Post Apocalypse Christmas” et upbeat, klassisk pop-rock nummer.

My Morning Jacket: Xmas Time is Here Again

Hvad kan man forvente af en jule-EP fra My Morning Jacket, de har valgt at kalde Does Xmas Fiasco Style? 34 minutters My Morning Jacket. Deres turen ud i julemusik adskiller sig ikke meget fra den musik man kender og elsker bandet for – det er Jim James’ semi-anstrengte vokal, flerstemmige harmonier og guitarbåret indie-rock. Et virkelig behageligt lyt.

Rogue Wave: Jingle Bell Rock

Juleklassikeren, som for millenial generationen blev foreviget i filmen Mean Girls, er også blevet foreviget af indierockerne Rogue Wave. I 2011 bød de ind med “Jingle Bell Rock” til opsamlingsalbummet This Warm December, a Brushfire Holiday vol. 2. Rogues Waves version er sat en my ned i tempo og adskiller sig ellers ikke meget fra originalen, men det indierockede touch klæder nummeret så godt, at det måtte med på den alternative juleliste.

Run The Jewels: A Christmas Fucking Miracle

Ingen jul uden rap. Vi runder listen af alternative julenumre af, med et af de mere alternative; “A Christmas Fucking Miracle” fra Run The Jewels’ debutalbum Run The Jewels (2013). Selvom nummeret er komplet med bjældeklang og mirakler, handler nummeret i virkeligheden mere om at stay true, som man siger, og ikke at sælge ud, end om julen. Den officielle musikvideo har dog også en Ebenezer Scrooge og en julemand. Så helt uden for kategori er den ikke.