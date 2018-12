December-koncerter: Charlotte danser cirkeldans med en jazz-kat

Glædelig december, kære læsere! Hermed årets sidste koncertanbefaling. Vi udgiver normalt to anbefalings-artikler per måned, men grundet et lidt snævert koncertudbud, bliver det kun til denne ene for december måned. Til gengæld er der masser at komme efter, hos kunstnerne vi fremhæver nedenfor.

I aften, den 9. december kan man opleve den efterhånden garvede amerikanske hiphop-artist Pusha T i Store Vega i København. Han har i år udgivet det blot syv numre lange album Daytona, som er produceret af Kanye West, der har Pusha T under sit G.O.O.D Music-label. Kanye og Pusha T har på Daytona lavet et intenst hiphop-album, hvor Kanye Wests kendetegnende samplebaserede beats er gennemgående, og trods sine 41 år lyder Pusha T mere autentisk end nogensinde. Rapperen formår på albummet virkelig at være en stærk historiefortæller, der som vanligt rapper om sin barske fortid som narkohandler med stærke rim og masser af bravado.

Vi bliver i hiphoppen, men dog er der tale om én som skiller sig lidt ud. Amerikanske Thundercat er oprindeligt jazzmusiker, men har i de senere år arbejdet med både soul- og hiphop-musikere. Bas-ekvilibristen spiller i Voxhall i Aarhus d. 11. december og dagen efter i Store Vega. Han udgav sidste år albummet Drunk, men har i år primært været indeover andres udgivelser især indenfor hiphop, hvor har han haft en finger med på afdøde Mac Millers Swimming (du kan læse mere om Miller og albummet i vores portræt af rapperen) og Travis Scotts Astroworld, men også jazzmusikeren Kamasi Washingtons album Heaven and Earth. Thundercat har et ry for at være en eminent livemusiker og improvisator, så der skulle være garanti for fremragende, minutlange bassoloer.

2018 blev året, hvor det alternative rockband A Perfect Circle gjorde comeback i form af albummet Eat the Elephant, der er bandets første album i 14 år. Man kan i denne måned fange bandet d. 12. december i Forum i København. A Perfect Circle var aktive fra 1999 til 2004, hvor de formåede at blive associerede med ingen andre end Tool og Nine Inch Nails. Bandet fandt sammen igen i 2010 og derfra har de spillet en række liveshows, men det var først fra 2017 at bandet for alvor blev aktive igen og nu står de altså med et nyt album og verdensturné. Comeback-albummet blev anmeldt her på Undertoner, hvor vores anmelder understreger at albummet har nogle store øjeblikke, der dog ikke helt bliver forløst.

Dagen efter kan man bytte de tunge guitarriff ud med fransk stilsikker og dansabel elektropop i form af Charlotte Gainsbourg i Store Vega. Hun vender tilbage til Danmark efter en anmelderrost koncert på dette års Roskilde Festival. Gainsbourg udgav i 2017 Rest, som flere profilerede internationale musikmedier har kåret til en af årets bedste udgivelser. Rest er produceret af den franske elektromusiker SebastiAn, og albummet har desuden features fra Owen Pallett, Conan Mockasin og Paul McCartney.

December byder altså på række koncerter fra nogle dygtige og erfarne musikere i et væld af genrer. Hvis du har brug for mere inspiration, så slå et smut forbi vores koncertkalender, som både byder på stort og småt, der sker i det ganske danske land.

Rigtig glædelig jul og godt nytår her fra redaktionen.