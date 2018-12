Fredagssinglr: Men I Trust – Say, Can You Hear

Det er ikke så tit, at man hører et nummer, der giver en lyst til at stå på en kold strand i støvregn og se drømmende op på en grå himmel. Men det er nu alligevel det, canadiske Men I Trusts seneste single, ”Say, Can You Hear”, giver mig lyst til. Og med deres netop annoncerede tredje album på trapperne og sågar også en turne, der bringer dem forbi København til maj næste år, er der god grund til at gennemlytte denne lille melankoliperle.

”Say, Can You Hear” gør sig rigtig godt i al sin enkelhed, for det er virkelig et enkelt, endog et spinkelt nummer; en fremadstormende bas bærer nummeret derudad på repeterende vis, mens forsanger Emma Proulx hviskende synger om, hvad der må betegnes som et ikke særlig muntert individ. »Waiting for the world to bend around you« Den type kender vi jo alle.

Styrken er at finde i den smukke, smukke guitar, der bevist holdes i baggrunden. Den første streng slås først an, når vi når til omkvædet, og forbliver drillende, dansende, altid lidt skæv og tangerede til det skingre – det giver nummeret en lidt mystisk og dejligt drømmende effekt, der topper i det sidste minut af de små tre, nummeret varer, hvor enkle toner af guitar blandes sammen med en lille melankolsk synthesizer, der næsten modvilligt spiller omkvædets fine melodi. Det er musik, man virkelig kan drømme sig langt væk med.

Find dig en våd sten at sidde på. Kig på noget pænt. Tryk ‘play’. Drøm.