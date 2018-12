Ian Isiah: Shugga Sextape

»I got two hoes in my bedroom, they got no clothes in my bedroom«. Sådan lyder omkvædet på Ian Isiahs åbningsnummer på den nye EP Shugga Sextape. Måske ikke ligefrem den mest stilfulde frase… Og så alligevel. Jeg synes faktisk, at nummeret er ret stilfuldt. På en eller anden måde formår Ian Isiah at balancere det stilfulde og stødende samt det spirituelle og provokerende, og lige præcis derfor finder jeg hans nye udgivelse ganske interessant.

Amerikanske Ian Isiah udgav sit første album The Love Champion tilbage i 2013. Siden da har sangeren holdt forholdsvis lav profil. Det har dog ikke afholdt ham fra at lave musik med andre artister, og i den seneste tid har han samarbejdet med etablerede kunstnere såsom elektrofunk duoen Chromeo og britiske Blood Orange. I 2016 udgav han singlen ”247”, et af hans hidtil stærkeste numre, og nu er Isiah altså aktuel med den nye EP Shugga Sextape.

Åbningsnummeret på Shugga Sextape ”Bedroom” er domineret af en elektronisk, trippende og opadgående melodi, der akkompagnerer Isiah’s lyse og monotone vokal. I løbet af nummeret indtræder et meget let beat og en overstemme, der tilsammen giver sangen lidt mere kant. Der er ikke nogen særlig dynamisk udvikling i ”Bedroom”. Til gengæld er nummeret ret groovy og fængende, og det er et nummer, der fanger éns opmærksomhed.

Noget jeg begynder at spekulere over, mens jeg lytter til Isiahs nye udgivelse er, hvordan hans personlige og kunstneriske lyd har ændret sig siden debutalbummet The Love Champion. Hvor Isiahs første album virker lidt rodet og usammenhængende, er opsætningen og lyden på den nye EP meget mere fokuseret. Man får det indtryk, at Isiah virkelig er ved at forme sit helt eget udtryk, og det er et udtryk, jeg umiddelbart ikke har hørt før. Tvinger du mig til at komme med en reference, bliver det T-Pain. Men det er udelukkende på grund af de to sangeres forkærlighed for autotune. Begge artister bruger autotune på en måde, der faktisk fungerer og kommer deres sange til gode. Men Isiah dyrker en meget mere minimalistisk stil – i hvert fald på Shugga Sextape. Det er bl.a. denne minimalistiske stil der gør, at Isiahs melodier ikke sejler, og at hans autotunevokal fremstår mere elegant. Dét og så hans sindssyge falset… Lyt til nummeret ”Holy Will” af Blood Orange ft. Ian Isiah. Så vil du forstå, hvad jeg mener.

Gospel har været en stor del af Isiahs liv og er fortsat en stor inspirationskilde, hvilket er meget tydeligt på den nye EP. Især på numre som ”God” og ”247” får gospellyden virkelig lov til at trænge igennem. På ”God” sker det via et flydende baggrundskor, kirkeklokker og en skrabet og rå a cappella outtro. Nummeret ”247” starter med et sprødt, detuned klaver, der toppes med en god mængde gospelorgel alt imens Isiah synger begærlige fraser: »And that pussy so amasin’, got me thinkin’ you’re the one … I need that 24/7«. Sangen er et godt eksempel på, hvordan Isiah dyrker sammenspillet mellem en meget eksplicit, (for nogen) grænseoverskridende og lysten lyrik og samtidig en meget spirituel og åndelig lyd og vibe.

Ved at kombinere gospel, r’n’b og electronic skaber Isiah en nærmest futuristisk lyd, og dette er endnu et af kendetegnende ved hans nye udtryk. Der er flere højdepunkter på Shugga Sextape. Mine personlige favoritter er ”Bedroom”, ”247” og ”Bleach Report”. Sidstnævnte kan betragtes som endnu et lystbetonet nummer, men kan også tolkes som en mere politisk sang. Nummeret starter med et lille udsnit af et interview med Little Richard, der forklarer, hvordan han i løbet af sin karriere ændrede sit udseende og valgte at gå med en mere flamboyant stil, for at tiltrække det hvide publikum. Sangen indeholder mange fine detaljer og er helt bestemt værd at give et lyt eller to.

Ian Isiahs Shugga Sextape er et gennemarbejdet mixtape, der er meget mere helstøbt end hans forrige. Det vidner om en artist der i høj grad er ved at skabe sin helt egen lyd, og jeg tror, at det vil være en god idé at holde øje med ham. Rygterne siger, at hans andet album er på trapperne og udkommer i 2019. Indtil da må vi more os med Shugga Sextape. Som Isiah selv siger: »This is the fun, amusement park EP. Get dressed, go the club, you wanna fuck – this is that for you«.

PS: Fik jeg nævnt at Shugga Sextape hovedsageligt er produceret af Sinjin Hawke? Manden der bl.a. har været med til at producere Kanye Wests ”Wolves”.

(Karakter: 4/6).