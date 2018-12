Thundercat, 11.12.2018, Voxhall, Aarhus

Biografi:

Min musikalske interesse spirede ud af en pludselig og hovedkuls forelskelse i pop-punk og emo-bands fra 00'erne i mine tidlige teenageår. I mine gymnasieår hørte jeg mest Radiohead, men blev introduceret til et online musikforum, hvor jeg hurtigt blev suget ned i en malstrøm af de obskure udgivelser, boardets nørder begejstrede sig over.

Denne ny fagre verden overvældede mig, og gjorde det muligt at søge ud i de genremæssige afkroge. På den måde er min musiksmag præget af internettets endeløse muligheder for musikalske oplevelser.

Selvom min kærlighed til indierocken nok er størst, forsøger jeg at lytte til lidt af hvert.

Ti favoritalbums:

Cocteau Twins: Heaven or Las Vegas

Stars of the Lid: Tired Sounds of Stars of the Lid

Built To Spill: Perfect From Now On

Van Morrison: Astral Weeks

Guided By Voices: Bee Thousand

Kanye West: My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Talk Talk: Laughing Stock

Dinosaur Jr.: You're Living All Over Me

Destroyer: Kaputt

The Replacements: Let It Be