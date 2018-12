Undertoner inviterer til 15 års fødselsdag på Musikcaféen

Kære Undertonere,

Vi vil gerne invitere jer alle til en helt særlig hyldestfest. Den 20. december holder Undertoner fødselsdag på Musikcafeen i Huset KBH. Det er nemlig 15 år siden, Undertoner startede som online musikmedie, og festen er i den anledning en hyldest til det hårde arbejde, vores frivillige skribenter har lagt i siden gennem årene, men i lige så høj grad en fejring af kærligheden til musikken og ikke mindst af jer, vores elskede læsere!

Aftenen vil blive startet med musikquiz, hvor man kan vinde koncertbilletter, plader og meget mere, venligst sponsoreret af Crunchy Frog, Friendly PR, Playground Music, Alice og Vega. Derefter fortsætter aftenen med koncert af The Love Coffin og et DJ-set af 3/5 af Lød. Det kan ikke udelukkes, at vi får annonceret flere dejlige overraskelser inden dagen oprinder. Du kan læse mere om aftenen på vores Facebook-event her.

I anledning af dette lyksalige jubilæum, har vi fået tilsendt en lille hilsen fra stifteren af Undertoners, Anders Hjortkær:

»Da jeg startede Undertoner i 2003, ramte vi ned i noget, der manglede. Musikmedielandskabet i Danmark var et andet, end det er i dag. Der var ikke mange steder, man kunne søge hen for at læse om de smallere udgivelser, som fløj under radaren hos dagbladene og de etablerede musikmagasiner.

Det var tiden før blogs, sociale medier, P6 BEAT, og hvad der ellers har hjulpet indiemusikken på gled i nyere tid. Undertoner har alle dage været til for de nysgerrige musiklyttere. Os der skrev om musikken var jo de samme mennesker. Undertoner blev et samlingssted for alle os.

Det gør mig stolt at se, at Undertoner den dag i dag stadig er relevant og tidssvarende. Andre medier er kommet og gået, nogle har vokset sig til noget andet. Hos Undertoner er kernen og missionen den samme. 15 år er et godt, sejt træk. Det fortjener en fejring, så jeg vil glæde mig til at være med til at holde fødselsdag for Undertoner torsdag d. 20. december på Musikcafeen i Huset.

Hip hip!«

Vi glæder os til at se jer alle til et brag af en fejring.

Mvh,

Redaktionen

Hvor? Musikcaféen, Magstræde 14, 1204 København

Hvornår? Torsdag d. 20. december 2018. Døre kl 20.00, quiz 20.30 og musik fra 21.30.

Hvor meget? Fuldkommen gratis! Så tag gerne din ven med.