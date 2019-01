Bisse, 30.01.19, Konservatoriets Koncertsal, Frederiksberg

Biografi:

Picture'n'musicf-f-freak-arw-le freak, ce chic, musiker, billedkunstner...

Der er så sindsygt meget musik derude, der skal høres

Mine kriterier for gode anmeldelser er at musikken besidder en vis integritet og ikke lefler for den gode smag. Der må MEGET gerne være noget kant på tingene ;-)

Her er fem (seks) albums der i hvert fald har betydet noget, på et eller andet plan:

David Bowie: Honky Dory og Ziggy Stardust plus alt det andet frem til Let's Dance

The Clash: London Calling

Elvis Costello: This Year's Model

Genesis: The Lamb Lies Down on Broadway

Pink Floyd: Wish You Were Here plus det meste af det andet de har indspillet

Op igennem tiden har jeg skamlyttet til flere albums bl.a.:

Led Zeppelin: lll og Physical Graffiti

Supertramp: Crime of the Century og Even in the Quietest Moment

Talking Heads: Remain in Light

Nina Hagen Band: Nina Hagen Band

PJ Harvey: Let England Shake

Thomas Dybdahl: October trilogy

Arctic Monkeys: Whatever People Say I Am, That's What I'm Not

The Strokes: Is This It

Jeff Buckley: Sketches for My Sweetheart The Drunk

Frank Zappa: Sheik Yerbouti, Zoot Allures og Joe's Garage

Tom Waits: Swordfishtrombones og Rain Dogs

Bill Callahan: Apocalypse

Nikolaj Nørlund: Tændstik

Nick Cave & the Bad Seeds: The Boatman's call og Henry's Dream

CV Jørgensen: Solgt til Stanglakrids, I det Muntre Hjørne og Sjælland

The Great Rock'n'Roll Swindle

U2: October

Queen: Jazz

Police: Regatta de Blanc

(Slade: Nobody's Fools Måske mere en sen barndoms- eller ungdoms faible 😉 Der spillede Not Fragile med Bachman-Turner Overdrive også en rolle. Det første rockalbum jeg hørte. Det var en gave fra en ældre pige i gaden, på kassettebånd og med Sebastian på den anden side. Sandsynligvis Blød Lykke fra samme år som Not Fragile. Jojo)