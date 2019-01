Fredagssinglr: Hajk, 4 Guys From The Future og Blitzkrig

Biografi:

TV-2, Allan Olsen og D-A-D er uden tvivl lyden af min barndom, så efter nogle år, hvor det var pinligt at høre det samme musik som mine forældre, vender jeg langsomt tilbage til rødderne. Jeg har været sorthåret og lyttet til Nirvana, fordi jeg i hvert fald ikke ville lytte til det samme som min far. Nu må jeg blankt erkende, at det er den danske musik, som jeg vender tilbage til - men dog med et twist, da det nu er alt fra Soleima til Tina Dickow, som har fanget mit øre. Alligevel er jeg enormt nysgerrig, så selv om jeg har en forkærlighed for dansk indiepop- og rock, så lytter jeg også gerne til hip hop fra A Tribe Called Quest og pop fra Scarlett Pleasure.

Jeg lytter helst til musik live - men ærger mig på daglig basis over, at CD'er nu er noget, som man streamer på Spotify og ikke længere noget, som man har fysisk.

Fem favoritalbums:

Det kan hurtigt ændre sig, men sådan her ser listen ude lige nu.

The Minds of 99: Solkongen

Tina Dickow: Welcome Back Colour

Scarlett Pleasure: Youth Is Wasted On The Young

The Lumineers: The Lumineers

Of Monsters and Men: My Head Is An Animal