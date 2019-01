Januar-koncerter: Anna har svært ved at overbevise Hjalte om nordlys i Algeriet

Rigtig godt nytår, kære læsere. Vi håber I er kommet godt ind i det nye år med alt hvad det måtte indebære. Hvis man har holdt pause med at gå til koncerter i en dyr december måned, og gerne vil tilbage ud i koncertlandskabet, så har årets første måned heldigvis en masse spændende at byde på.

For eksempel kan man d. 15. og 16. januar opleve det amerikanske eksperimental-band Algiers, når de spiller på henholdsvis Hotel Cecil i København og dagen efter på Atlas i Aarhus. Bandet blander på fornemmeste vis gospel og soul med post-punk, og udtrykket bliver til det som Undertoners Simon Freiesleben kaldte for dystopisk postgospel, da han anmeldte bandet tilbage i 2015 på Loppen på Christiania. Her gav han amerikanerne fem U’er og afsluttede sin anmeldelse med: “Jeg tror godt, jeg kan love, at Algiers spiller for større forsamlinger, næste gang de kigger forbi. De har i hvert fald formatet til det.”

De seneste par år har der i vores naboland Norge været en bølge af popkunstnere med højt bundniveau. Særligt kvinderne har været stærkt repræsenterede med navne som Sigrid, Astrid S, Anna from the North og Aurora, hvor sidstnævne kan opleves på Store Vega i København d. 19. januar. Aurora skiller sig ud i forhold til sin tre kollegaer, da man i langt højere grad mærker en forankring i den nordiske folkemusik. Hun har to albums bag sig, og hendes debutalbum gik nummer et på den norske hitliste i 2016. Hun spillede i sommer på Northside Festival, hvor vores anmelder Peter Boier var imponeret og mente at Aurora er et godt bud på en kommende skandinavisk popdronning i eksportklassen.

Fra et nyt navn på scenen til et garvet i form af Thurston Moore, som i januar kan opleves på Tape i Aarhus d. 23, og til Northern Winter Beat i Aalborg d. 25. Det er svært at vide hvor man skal starte med Moore, som af Undertoners anmelder Martin Minka bliver kaldt for guitareksperimenternes svar på Einstein, og nå ja… Så har han været med i ikoniske bands som Sonic Youth, Swans og er en del af det nye noisepop-band Chelsea Light Moving. Thurston Moore har det nemlig med at være her, der og alle vegne. Således udgav han sidste år også et album med en række musikere fra Rytmisk Musikkonsevatorium i København, der også fik 5 fortjente U’er her på siden.

Den aalborgensiske festival Northern Winter Beat, der løber af stablen d. 24.-26. januar, præsenterer foruden Thurston Moore også stærke hovednavne i form af Daniel Blumberg og Anna von Hausswolff, der dagene op til hendes optræden d. 26. kan ses i Pumpehuset i København (d. 24.), samt på Atlas i Aarhus (d. 25.). Udover festivalens stærke udenlandske hovednavne, præsenteres også yderst interessante navne fra den danske undergrund i form af We Like We, Collider, Tan og Hjalte Ross, der besøger festivalen i kølvandet af sit anmelderroste debutalbum Embody. Det gælder derfor bare om at komme mod det nordlige Jylland sidst på måneden, hvis man vil have to dage med fremragende musikoplevelser.

Husk, at du er mere end velkommen til at kigge i Undertoners koncertkalender, hvis du har brug for mere inspiration.

God januar!