Februar-koncerter I: Ingen dillerdaller fra farao og pigerne fra dødens dal

Februar står for døren, og vi går en overraskende travl koncertmåned i møde, da landets spillesteder nu for alvor vågner efter vinterdvalen og ryster den værste søvnighed af sig. Derfor vender vi nu tilbage til det vanlige format, hvor vi bider månedens koncerter over i to koncertguides for at få det hele med.

Det er svært at forestille sig en mere passende måde at fejre vinteren på end med et brag fra det kolde nord i form af islandske Kaelan Mikla. Her på redaktionen havde vi egentlig glædet os til at se trioen slå sig løs til Sorte Firkant Musikfestival i november sidste år, men den koncert blev desværre aflyst. Nu er den islandske synthwave-trio tilbage for at få revanche, og med sig har de 2018-albummet Nott eftir nott, der har fået flot omtale med på vejen. Så det er bare på med eyelineren og nittebukserne, nu hvor du endelig har en undskyldning for at flashe dem, når Kaelan Mikla spiller på Hotel Cecil i København i aften den 3. februar.

Foretrækker du din rockmusik med mere spade og mindre goth-noir stemning, så kan du med fordel kigge forbi Loppen på Christiania den 6. februar, hvor Death Valley Girls giver koncert. L.A.-bandet spiller ærketypisk rock ‘n’ roll af den gamle skole med fuld fart over feltet og håret tilbage. Frontfiguren Bonnie Bloomgarden og guitaristen Larry Schemel udgør kernen i bandet, der har set talrige udskiftninger undervejs på grund af deres stort set konstante tour-aktivitet. NB: Koncerten er blevet flyttet til Underwerket i Valby den 13. februar.

Den 8. februar står valget mellem Faraos norske electropop på Ideal Bar eller schweizisk-tibetanske Aïsha Devis eksperimenterende post-rave på Nørrebros intime spillested Alice. Ingen af dem har for alvor slået igennem bredt endnu, men holder et højt musikalsk niveau. Farao udgav sidste år pladen Pure-O, der fløj lidt under radaren, men som én af Undertoners skribenter havde øverst på sin liste over årets bedste albums i 2018, mens Aïsha Devi udgav DNA Feelings, efter at have rumsteret i undergrunden i et par år med sine urovækkende, visionære og spiritualistiske elektroniske kompositioner.

Februar er også måneden, hvor et af Undertoners absolutte yndlingsbands fra 2018 lægger vejen forbi Danmark. Det amerikanske indieband Low udgav sidste år Double Negative, der afviger radikalt i form og udtryk fra gruppens tidligere udgivelser. Pladen landede velfortjent på en samlet femteplads over redaktionens top 20 over bedste udenlandske albums sidste år, så vi er selvsagt spændte på, hvad de har i støbeskeen til os. Low kan opleves på Voxhall i Aarhus den 9. februar og i DR’s Koncertsalen den 11. februar.

Vi er slet ikke færdige med Alice, der har booket et rigtig stærkt februar-program. Den 11. februar kan du for eksempel opleve Kokoko!, der optrådte på sidste års Roskilde Festival og fik skabt en uimodståelig dansefest med deres DIY-techno. Det congolesiske orkester med base i Kinshasa har i samarbejde med den franske dj og producer Débruit skabt original klubmusik med et udpræget afrikansk islæt. Vi kan godt love, at det ikke bliver en koncert, hvor du skal være bekymret for, om du kan holde varmen!

I en helt anden boldgade af det elektroniske univers finder vi tyske Nils Frahm, som vi sidst anmeldte til fem U’er på Roskilde Festival tilbage i 2015. Siden er den klassisk trænede pianists stjerne kun gået opad, hvilket undertegnede blandt andet var vidne til under en mageløs regnvejrskoncert på Haven Festival sidste år, hvor himmel, hav og storladent klaverspil stod i ét. Den 13. februar giver Nils Frahm koncert for det aarhusianske publikum på Voxhall.

Endelig er vi kommet til afslutningen på denne koncertguide, hvilket vi markerer ved at fremhæve noget så utidssvarende som et grungeband. Canadiske Dilly Dally er aktuelle med pladen Heaven og kan opleves på Loppen den 14. februar. Bandet fik et mindre gennembrud tilbage i 2015 med pladen Sore, der var en rå og larmende omgang. Ifølge Undertoners anmelder anvender bandet stadig stort set samme formel – men det er til gengæld også en effektfuld formel, så hvorfor ikke? Jeg fangede selv Toronto-bandet, da de optrådte på Ideal Bar i 2016, hvor de lukkede og slukkede ved at transformere byfællen Drakes “Know Yourself” til en punksang. Om det holder, kan du selv bedømme. Men det er nu engang herligt med et dygtigt rockband, der ikke tager det hele så alvorligt.

God fornøjelse med alle koncerterne! Husk som altid, at du kan tjekke vores koncertkalender for endnu flere anbefalinger af aktuelle koncerter rundt om i landet.