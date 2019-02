Mathias Winther: Aarhusiansk inderlighed i London

Trods en lidt skrattende telefonforbindelse fra London, lykkedes det at fange Mathias Winther til et interview om inspiration, livet i London og drømmen om en autocamper ned igennem Europa.

Den unge aarhusianer Mathias Winther dukkede op fra den aarhusianske undergrundsscene, da han som blot 18-årig debuterede med albummet It’s A Long Road I’ve Been Told – It’s A Mountain To Climb. Dernæst udgav han EP’en Thoughts og efterfølgende sangerens seneste, den dansksprogede udgivelse Sært Skarn. Fælles for Winthers udgivelser er hans snørklede tekstunivers, der kun kommer endnu bedre til sin ret live. Det var vi så heldige at opleve her på redaktionen, da Winther spillede til vores fødselsdag på Huset i december måned. Det viser et musikalsk overskud af en ung og relativt ny musiker at kunne skabe et så fængende, lyrisk univers på både dansk og engelsk samt at have den tilstedeværende inderlighed, når han fremfører sin musik foran et publikum.

Mathias Winther er i dag 24 år gammel, og han har byttet det trygge, velkendte liv i Aarhus ud med en uforudsigelig og spændende tilværelse i London. Her er han netop nu igang med at producere endnu en engelsksproget plade med planlagt udgivelse i løbet af 2019.

Det er set før, at bands og solister skifter sprog i takt med, at de finder deres identitet. Men det er mere sjældent at se en dansk kunstner arbejde sig frem og tilbage mellem sprog i sine udgivelser. Hvad årsagen mon var til dette, var derfor et af de første spørgsmål på vores skribents læber, da hun ringede ham op over en Skype-forbindelse til London.

»Det ligger mig helt klart mere naturligt at synge på dansk – også selv om det er det, jeg har gjort mig mindst i – men jeg synes, at der er noget med lyden i det engelske sprog, som er helt fantastisk,« siger Mathias Winther fra sit lille værelse i London, som han har lejet sig midlertidigt ind i.

Skal du udgive mere musik på dansk?

»Jeg skal også udgive noget mere på dansk. Det glæder jeg mig til. Det bliver lidt noget andet end den her plade, jeg laver nu, men det er stadigvæk mit univers. Jeg oplever tit, at folk spørger mig om, hvilken genre musik jeg laver. Den er rigtig svær! Jeg har ikke lyst til at sætte mig selv i en boks. Udover at være musiker, så elsker jeg også bare musik. Jeg tager inspiration alle mulige steder fra, så på den nye plade er der også inspiration fra klassisk musik, Satie og Debussy og klassiske sangskrivere – og hip hop! Det er ret vigtigt for mig, at jeg ikke skal holde mig tilbage for at udtrykke mig selv.«

Hvad er det, du tænker, at det danske sprog kan, som det engelske ikke kan?

»Jeg synes bare, at det er ærligt. Det er jo mit første sprog. Mit modersmål. Jeg oplever en dyb, smuk ærlighed i at synge på dansk, som jeg også finder på engelsk, men det er på en anden måde. Det er på en måde mere en leg.«

Hvorfor valgte du, at du nu skulle udgive noget på engelsk?

»Det har altid været begge sprog, som har tiltalt mig. Jeg har altid hørt rigtig meget engelsk musik. Sindssygt meget – det giver mening, men nu har det været for også at komme lidt ud af Danmark og undersøge verden. For det musik, som jeg spiller, så er det måske bare en fordel at synge på engelsk. Lige nu undersøger jeg bare mig selv igennem musikken, og det er så igennem det engelske lige nu. Det er bare en anden udtryksform. Jeg har sange, som godt kunne udgives på dansk også, men det bliver til den tid.«

Eksotiske Danmark

Da Mathias Winther spillede til Undertoners fødselsdag tilbage i december foregik koncerten på dansk. Til hans store overraskelse, så har det faktisk også fungeret med dansksprogede koncerter i udlandet. Det bryder med den konventionelle tilgang til at producere musik til udlandet, hvor det nærmest ses som umuligt at sælge noget på dansk. Men der er en nerve og en intensitet i Mathias Winters musik, der også fungerer i udlandet på trods af den sproglige barriere.

»Jeg har fået overraskende god respons på at synge på dansk i London og Berlin. Sidste gang, hvor jeg spillede herovre, var det lidt eksotisk, at jeg sang på dansk. Der har det været meget overvældende at høre folk fortælle, at de ikke kan forstå teksterne, men at musikken bliver mere ren, når man ”bare” skal forstå følelserne og udtrykket. Det tænker jeg stadigvæk over. Det er ret interessant.«

Der bliver kort stille i telefonen, da Mathias Winther forsøger at sætte ord på, hvor mange følelser, musikken kan indeholde på trods af en sproglig barriere.

»Der er jo mange, som synger på andre sprog, hvor det fungerer i udlandet. Sigur Rós gør det. Måske man ikke nødvendigvis behøver at forstå sproget for at forstå meningen med sangen.«

Livet i London

Nu er Mathias Winther ikke længere i London for at spille koncerter, men for at producere en helt ny plade – og i høj grad også for at blive inspireret af en by, hvor han allerede er faldet godt til.

Hvor lang tid skal du blive i London?

»Et par måneder mere. Jeg er blevet vanvittigt forelsket i den her by, men pengene forsvinder jo også, så nu må vi se.«

Hvad skal der så ske?

»Jeg ved det ikke. Jeg har det her værelse i to måneder i alt. Så skal jeg måske blive lidt længere i London. Jeg er ret åben overfor, hvad der skal ske med mit liv. Lige for tiden får jeg bare ret meget ud af at være åben omkring alt egentlig. Men jeg har da en drøm om at købe en autocamper og køre rundt i hele Europa for at spille min musik og møde nye mennesker.«

Hvad har inspireret dig til din kommende plade?

»Menneskemøder, hvor jeg bliver klogere. Det har været noget af det, som har inspireret mig allermest til den her plade. De forskellige, sære mennesker, jeg har mødt det sidste års tid, som også er en del af min egen udvikling. Jeg går igennem sådan en frigørelsesproces i mit liv lige nu. Det er ret spændende at følge med i, hvordan det har indflydelse på min musik. London er jo en helt vildt inspirerende og dejlig by. Jeg møder nogle folk og tanker, som jeg ikke har mødt før.«

Hvilke tanker?

»I går mødte jeg en fyr på gaden, som sagde hej til mig. Vi begyndte at snakke sammen, og så inviterede han mig hjem til ham, hvor vi snakkede i flere timer om kærlighed. Det var ret intenst. Det har jeg aldrig oplevet i Danmark! Jeg har mødt flere spirituelle mennesker herovre – måske fordi jeg selv søger det lige nu. Det er klart, at når man er søgende på den måde, så finder man det også.«

Når Aarhus møder London

Det virker åbenlyst at spørge ind til, om den kommende, engelsksprogede plade er et forsøg på at blive et etableret navn i udlandet, men umiddelbart er det ikke det, som er hovedformålet med opholdet i London – mere en kærkommen bonus.

Hvad håber du ellers, at der kommer ud af dit ophold i London?

»En rigtig god plade! En plade, som jeg kan lytte til og være stolt af. At det er noget, som andre også kan bruge. Der er selvfølgelig også et brancheaspekt i det, så jeg kan komme ud og spille flere koncerter. Jeg tænker ikke så meget over det. Selvfølgelig er det noget, jeg går efter med den her plade, men det er også bare en portion energi, som jeg sender ud i universet.«

Så planen med den her plade er ikke nødvendigvis det store internationale gennembrud?

»Nej, det ville være en skam at forvente det af sig selv. Det tror jeg heller ikke, at jeg kan. Jeg kan ikke skabe kunst ud fra de præmisser. På det punkt føler jeg mig egentlig mere rolig end nogensinde. Jeg hviler meget i musikken og det, som den nye plade kan – og dem, jeg arbejder sammen med.«

Hvordan er der blevet taget imod dig i London?

»Med åbne arme vil jeg sige. Dem jeg har mødt er sindssygt åbne for at sparre og skabe. Der er sådan en skabertrang i den her by, som jeg selv har hungret efter i et halvt årti nu. Der er ikke samme behov for at sidde og stene Netflix. Der er virkelig nogle folk herovre, som tager musikken seriøst. Jeg har nogle rigtige fede features på min kommende plade! David Lukas, en amerikansk guitarist, som har spillet med Jeff Buckley og Lou Reed og alle mulige dygtige kunstnere. Virkelig, virkelig en vild guitarist! Jeg har et nummer med ham. Det er lige blevet færdigt, så jeg håber, at det kommer med på pladen. Så har jeg skrevet med en fyr, som hedder Eddie, som har spillet med Phil Colins og Freddie Mercury.«

Mathias bliver stille et øjeblik. Det virker som om han overvejer et øjeblik, hvor heldig og priviligeret han er. Den jyske beskedenhed er kommet med til London.

»Det er ret vildt, at sådan en lille dreng fra Aarhus kan komme herover og så få lov at lave musik med de her mennesker. Der er virkelig nogen herovre, som stoler på det, jeg laver.«

Vi er heldigvis flere, som tror på det, Mathias Winther laver. Trods sine blot 24 år formår han at lave musik, hvor man bliver draget ind i hans smukke, ærlige tekster, som vidner om en krøllet og kreativ tilgang til livet. Det bliver spændende at høre, hvordan den næste udgivelse fra Winther kommer til at lyde på engelsk, men forhåbentlig bliver det med samme oprigtighed og ærlighed, som vanligt.

Se videoen til Mathias Winthers seneste single “Udødelig” nedenfor, der var sidste uges fredagssingle her på siden.