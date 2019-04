April-koncerter I: “Cosmos og glorier krøller sig op af Hong Kongs turkise sol”

April måned står for døren, og der er lidt til enhver smag i starten af måneden, der både byder på indie-folk, en brasiliansk popstjerne, eksperimental electronic og et overflødigshorn af dansk talent udi forårsklare popballader.

Måneden starter da også hårdt ud med besøg på Lille Vega d. 1. april af de produktive artrockere Xiu Xiu, der ankommer med Girl With Baskets of Fruit, deres 14. albumudgivelse på 17 år. Frontmand Jamie Stewart, der løbende har skiftet både medlemmer og lyd, fortæller om gruppens seneste udgivelse, at fokus blandt andet har været at afspejle mandlige og kvindelige martyrers drastisk forskellige skæbner. Titlen er samtidig en reference til maleriet “Dreng med en frugtkurv” af den italienske barokmaler Caravaggio. Så ja, Xiu Xiu lægger stadig tung vægt på art-delen af artrock. Bandet er af flere omgange blevet kvitteret med 5 U’er for deres live-optrædener her på siden, hvor vores skribent senest “lod sig lokke i selvpinerisk fordærv af gruppens psykotiske og forskruede, men denne aften også, overordentligt dansable bekendelser”.

Samme uge kommer en af de seneste darlings inden for indie-rock, Frankie Cosmos, forbi selvsamme Lille Vega, når hun spiller d. 7. april. Frankie Cosmos (med det borgerlige navn Greta Kline) kommer til Danmark med den anmelderroste udgivelse Vessel i ryggen, der dog ikke slap helt uforbeholdent godt ud af mødet med vores anmelder. Hvis du er hurtig, kan du stadig nå at vinde billetter i vores konkurrence. Endnu en indie-kritikerdarling besøger København ugen efter, når Julia Jacklin d. 12. april også indtager Lille Vega, som vi bare må rose for at have lagt et stærkt program i månedens første uger. Jacklin modtog i starten af måneden en flot anmeldelse for hendes seneste plade Crushing her på siden, som vores skribent beskrev udgivelsen som “en samling af virkelig stærke sange, der er både velskrevne, velspillede og enormt overbevisende leveret”.

Inden Jacklin lander i Danmark, er der fint besøg fra de varmere himmelstrøg når brasilianske Céu spiller på Alice d. 11. april. Med fødderne solidt plantet i MPB (música popular brasileira) trækker vokalisten både fra den brasilianske musikskat med referencer til tropicalia og bossa nova, samt 90’ernes amerikanske neo-soul bølge. Céu har længe været en stor stjerne i sit hjemland, og det er da også et udsolgt Alice, der tager imod hende på aftnen. Hvem ved, måske har hun nye strofer med i baggagen – i hvert fald har hun ikke udgivet noget siden Tropix i 2016.

Midt-april er generelt velmagtsdage for koncertmiljøet i København, hvor særligt 13. april står ud som et højdepunkt. Her kan du gå i vidt forskellige retninger, alt efter om du vil slå dine folder ud på Bolsjefabrikken, Alice eller Culture Box. Førstnævnte inviterer på et sommerligt indblik i dansk band-pop lige nu, når de til deres arrangement Forårstoner præsenterer Hong Kong, Silent Laika og Turquoise Sun, som vi havde fornøjelsen af at have blandt vores Fredagssinglr i februar måned. Er du mere til det grænsesøgende og alternative, holder Alice labelnight for Curl, der på aftenen repræsenteres af Micachu (også kendt som Mica Levi), Coby Sey, Brother May og den altid enigmatiske melding “and friends”. Hvem legekammeraterne bliver, skal du altså møde op på Alice for at finde ud af.

Vil du endnu dybere ind i det elektroniske må du til Indre By, hvor Laurel Halo besøger Culture Box i kølvandet på både Raw Silk, Uncut Wood fra sidste år og hendes netop udgivne DJ Kicks-compilation. Halo har med sine udgivelser og samarbejder med musikere som Julia Holter og Eli Keszler, skabt et navn for sig selv, som et af den elektroniske musikscenes mest interessante talenter. I hendes korte karriere har hun allerede vist en evne til at strække sig over både stemningsfuld ambient og en mere groovy og eksperimental tilgang.

Har du brug for yderligere inspiration, så kan du slå et smut forbi vores koncertkalender, der opdateres ugentligt.