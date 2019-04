Empress Of: “Jeg er ikke den type artist, der laver den samme plade to gange”

Trods få timer til koncertstart, lykkedes det at fange Empress Of, til en lille snak om udviklingen fra debutalbummet, Me, til hendes seneste udgivelse Us, og hvordan samarbejdet med kunstnere som Dev Hynes, har sat sit præg på hendes eget kunstneriske udtryk.

Den unge honduransk-amerikanske sangerinde Empress Of, udgav i oktober sit andet album Us. En plade som havde været længe ventet siden hendes stærke debut Me fra 2015, og som manifesterede hende som én af tidens mest interessante kunstnere. Hendes eksperimenterende, legende tilgang til musikken og evne til hele tiden at forny sig, viser om noget hvor bredt hun favner som artist. Foruden hendes spændende udvikling på de to plader, har Empress Of arbejdet sammen med en række forskellige musikere, hvilket er smittet af på hendes kunstneriske udtryk. Mens Me primært er funderet på tunge elektropop-beats, bærer Us præg af en mere sommerlig og dreampop-inspireret vibe. Fælles for begge plader er dog Empress Of’s karismatiske og stærke stemme, som kraftfuldt indikerer hvor det musikalske skab skal stå.

Siden udgivelsen af Us har Empress Of turneret rundt i USA, men i tirsdags kom turen til Vega i København, hvor starten på hendes Europa-turné lød. Her lykkedes det Undertoner at sætte et interview op med en meget spændt Empress Of, få timer inden koncertstart.

Hvordan har det været at turnere rundt i USA med din nye plade, Us? Og er du spændt på aftenens koncert i Vega, og resten af Europa-turneen?

»Det har været vildt sjovt at være på turné indtil nu. Det er fedt at bringe sangene til livs, og se hvordan de vokser med et publikum. Hvordan sangene forbindes med mennesker er bare virkelig smukt. Jeg er virkelig glad for det. Og ja, showsene i USA har været virkelig gode. Men jeg kommer så sjældent til Europa, så jeg er virkelig taknemmelig over at være her. Jeg er virkelig begejstret over at være disse steder, som eksempelvis København. Jeg vil gerne kunne komme og spille her mere. Så ja, jeg føler virkelig at det her er en mulighed for at forbinde med folk.«

Hun bliver stille et øjeblik. Ydmygheden over at kunne turnere rundt med sin musik, fylder for en kort stund, inden samtalen ledes over på udviklingen fra debutalbummet til hendes seneste udgivelse, som blandt andet indebærer et noget andet lydligt univers. Dette nye dreampop-agtige univers, og det markante skifte i titel virker således også til at være influeret af nogle nye tanker, refleksioner og temaer.

Dit første album, ”Me”, er meget forskelligt fra ”Us” i forhold til det musikalske udtryk, som på din nye plade er mere drømmende, poppet og bærer præg af en sommerlig vibe. Ligeledes er titlen på albummet gået fra ”Me” til ”Us”. Hvad symboliserer dette skift?

Et lille grin høres svagt i den anden ende af telefonrøret.

»Den første plade skulle eksemplificere et statement om mig som artist, og jeg skrev, optog og producerede det hele selv. Med Us følte jeg et skift i mit liv. Jeg var flyttet tilbage til Los Angeles og var tæt på min familie igen. Jeg havde en fantastisk gruppe venner og artister, som jeg var omgivet af. Derudover ville jeg gerne samarbejde, så det blev en stor del af grundlaget for pladen. Det at være komfortabel med at dele min kunst med mine venner, at lære af dem og bare lave virkelig gode sange. Det fyldte rigtig meget.

Og hvad angår temaerne på pladen, er det ikke kun om et “heartbroken relationship”, men mere om forskellige typer af kærlighed. Som for eksempel venskab. Sangen ”Everything to Me” er om mit venskab med Dev Hynes. Derudover er der sange om depression og hvordan det er at prøve at hjælpe en ven igennem det. Der er selvfølgelig også både lykkelige og ulykkelige kærlighedssange som ”When I’m With Him”. Så der er alle mulige slags temaer på pladen, og de indgår alle under temaet Us.«

Den markante variation af det lydlige billede, kunne også bære præg af, at skriveprocessen under Us har været anderledes end ved debutalbummet, som Empress Of selvstændigt optog og producerede.

Du nævner blandt andet, hvordan du skulle lave et statement som artist. Men hvordan har skriveprocessen været under tilblivelsen af Us? Har den adskilt sig fra dengang du skrev dit debutalbum Me? Også i forhold til, at Me i høj grad var selvgjort?

»Ja, det har været anderledes denne gang. Jeg er ikke den type artist, som vil lave den samme plade to gange.«

En lille kunstpause følger, og man fornemmer hvor vigtigt selvfornyelsen er for hende.

»Blandet andet ved at jeg samarbejdede med andre mennesker end dengang jeg skrev Me. Herunder både producere og tekstforfattere, som eksempelvis Dev Hynes, og også Jim-E Stack, der hjalp med at skrive ”When I’m With Him”. Størstedelen er dog stadig selvproduceret.«

Foruden Empress Of’s eget imponerende katalog af sange, har hun lavet en række spændende samarbejder med andre interessante kunstnere, som eksempelvis tidligere nævnte Dev Hynes, der i høj grad synes at have influeret hendes musikalske udtryk på Us. Derudover befinder en del af de andre samarbejder sig ret langt fra både Me og Us rent genremæssigt, hvilket bevidner om en musikalsk nysgerrighed, og evne til at rumme bredt som kunstner. Noget af det, som netop gør hende til en interessant sangerinde at arbejde med eller følge i sin fremtidige udvikling som kunstner.

Nu nævner du selv forskellige samarbejder. Hvordan har det været at samarbejde med kunstnere som eksempelvis Dev Hynes, Darkstar og Dirty Projectors? Har det påvirket, hvordan du selv har arbejdet med din egen udgivelse?

»Ja, jeg er klart inspireret af de mennesker, som jeg har lavet ‘collabs’ med. Det smukke ved at arbejde sammen er jo netop, at man kan gøre det med så mange forskellige slags artister. For eksempel Blood Orange, Khalid eller Tommy Genesis. De er alle meget forskellige typer af kunstnere. Så det påvirker min egen musik på den måde, at jeg måske er i gang med at skrive popmusik med nogle musikere inden for en anden genre, for eksempel producere, der normalt laver elektronisk musik.«

Inddragelsen af det spanske sprog er ét af Empress Of’s legende elementer i hendes musik, som ligeledes er blevet en del af hendes kunstneriske udtryk. Derfor er det ikke svært at tro at hendes honduranske rødder på en eller anden vis bidrager til en form for inspirationskilde på højde med samarbejdet med andre musikere.

For mig er ”Us” en virkelig stærk plade, hvor man får en klar fornemmelse af, hvem du er – men ligeledes hvor bredt du favner – som artist. Dette skyldes i høj grad din legende tilgang til musikken, som blandt andet kommer til udtryk ved din inddragelse af det spanske sprog eller den måde, du netop er i stand til at forny dig selv på. Du sagde lige før at du er inspireret af de kunstnere du samarbejder med, men jeg tænkte på om du ellers var inspireret af nogen eller noget specielt?

»Jeg var helt klart inspireret af at være i Los Angeles og at være tæt på min familie og de ting jeg voksede op nær. Både maden og musikken, der strømmede ud af bilerne. Det spanske sprog har altid været en inspiration, og noget som jeg har brugt i musikken. Det er naturligt for mig at synge på spansk, fordi det er en del af den jeg er.«

Forbindelsen falder lidt ud, men man kan fornemme hvor meget hendes rødder betyder for hende og som inspiration for hendes musik. Snakken falder derfor meget naturligt på, hvad hun mener at hendes musik kan inspirere til.

Havde eller har du en speciel forhåbning, ønske eller intention om hvilken rolle din musik spiller eller betyder for dine fans?

»Det er vigtigt for mig at mine fans får en oplevelse ud af musikken, eksempelvis ved at de føler sig forbundet med den. Især fordi jeg synger om mine egne følelser, herunder mit forhold til en ekskæreste eller en ven der gik igennem en forfærdelig depression. Jeg gennemlever disse momenter, når jeg står på scenen, og jeg føler derfor at det bedst lykkes ved at være åben eller ærlig omkring dem.«

Udover at føle en forbindelse med publikum, og opleve at dine sange bliver vækket til live når du gennemlever dem på scenen, har du så nogle specielle fremtidige ønsker og drømme som artist?

»Jeg vil virkelig bare kunne fortsætte med at lave musik for altid. At være i stand til at succesfuld nok til at man kan gøre det, det er min drøm som kunstner. Jeg kan ikke komme i tanke om en anden måde at udtrykke det på.«

Den sidste sætning får lov til fylde stilheden for en stund, inden vi runder interviewet af. Trods en vis ydmyghed over at kunne turnere rundt med sin musik, fremstår Empress Of som en enormt målrettet og ambitiøs sangerinde, der ved hvad hun vil.

Selvfornyelsen er en del af Empress Of’s kunstneriske stil. Hun er ikke typen der udgiver det samme album to gange, men lader sig inspirerer af de musikere hun samarbejder med og verden omkring hende. Nysgerrigheden er nøglen, og noget hun i den grad besidder. Hvilke fremtidige samarbejder og musikalske retninger Empress Of føres i, er noget vi kun kan glæde os til at følge.