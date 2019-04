Fredagssinglr: Sara Lew – Does Anybody Listen

Sara Lewis Sørensen er klar med et nyt udspil – nu under navnet Sara Lew. Hun har tidligere udgivet en EP og et album under navnet LEW, senest i 2016. Om navneskiftet siger hun: »Jeg har længe har haft lyst til at have Sara med i kunstnernavnet, fordi jeg gerne vil stå mere frem ved at forbinde min musik med min person. Det skal altså ikke ses som et nyt projekt, blot en navneforøgelse.«

Sara Lew markerede sin forøgelse med singlen “You Said”. Og nu præsenterer hun altså den dragende anden single “Does Anybody Listen”. Nummeret og det kommende album Sunday Morning er indspillet sammen med Jakob Høyer (Trentemøller) og Anders Wallin (The Gun). Mix-produktion er lavet af Nis Bysted (Iceage, Choir of Young Believers).

Om nummeret fortæller Sara Lew:

»Jeg skrev den her sang ud fra mine egne oplevelser, men den rækker ud til alle, der har oplevet noget lignende; at være fanget i en virkelighed dikteret af andre eller af deres skæbne – at håndtere og tilgive denne virkelighed og din ret til at bryde fri af den og viljestyrken til at gøre netop dette.«

Nummerets produktion er dets helt store styrke. Den kølige og minimalistiske stil kombineret med Lews jazzede vokal vækker minder om 90’ernes trip-hop koryfæer som Moloko og Björk. Der er dog ikke tale om ren nostalgi. Langsomt indtræder bølger af elektroniske lydflader, der gradvist giver nummeret en mere clubbet æstetik. Kombinationen af det repetitive beat og synthfladerne skaber en melankolsk stemning. Hen mod slutningen træder Lews vokal i centrum og skaber nummerets klimaks. Det bliver næsten filmisk, storladent – på den gode måde. Det klæder hendes vokal, når den får mere luft og styrke. Alt i alt et meget interessant nummer, der kan være svært at placere i en kategori. Det er melankolsk, sensuelt og club-værdigt på samme tid. Jeg glæder mig til at høre mere fra Lew – nu med Sara.