Vind billetter til Frankie Cosmos i Lille Vega

Hun er kun 25 år, men Greta Kline har angiveligt allerede over 50 Bandcamp-udgivelser på samvittigheden (med aparte og underholdende titler såsom (Birth of Penis, Collaborative Farting og Couch Potato). Frankie Cosmos laver luftig, underfundig og skæv indiepop med skønne melodier og et personligt tekstunivers. Sidste år udgav hun albummet Vessel, som vi tog under kærlig behandling her på siden.

Det blev måske kun til tre U’er på grund af den skrabede og ufuldendte produktion, men bag lo-fi æstetikken skinnede Frankie Cosmos’ talent stadig klart igennem. Undertoners anmelder Alex Nørregaard skrev dengang, at pladens højdepunkt var nummeret “The End” – en rå demo, som blev indspillet dagen efter et forlist forhold:

»Og tak for det, for nummeret er så bart og simpelt, og teksten så rå og relaterbar, at tårerne let trænger sig på. Afslutningen på et forhold og usikkerheden omkring det, der kommer efter: »Now once again/ I’m really glad you’re my friend/ We could do it all again/ It doesn’t mean it’s the end«. Ufuldendt. Ungdommeligt. Uforfalsket.«

Nu er Frankie Comos igang med en turné rundt i Europa, og den 7. april lægger hun vejen forbi Lille Vega. I samarbejde med Vega har Undertoner fire billetter på højkant, som vi gerne vil dele mellem to heldig vindere.

For at deltage i konkurrencen, skal man svare rigtigt på dette spørgsmål: Hvem er Greta Klines kendisforældre?



Send svaret til troels@undertoner.dk senest den 3. april klokken 12.00, og så trækker vi to vindere.