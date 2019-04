Bjørn Svin: 2 Points 5 Step Pets

Titlerne på albummets numre har den ting til fælles, at de berører nogle af naturens elementer. Med numre som ”Tordentracket”, ”To the Other Tree” og ”Reswim” skabes der et landskabeligt billede, der også træder frem i det elektroniske lydlandskab. Selvom natur og elektronik normalt står som en kontrast, formår Bjørn Svin at skabe en fællesnævner mellem de to. De fremhæver begge et landskab i rumlige dimensioner. Det flerdimensionelle aspekt gør også, at man bør unde sig selv at lytte til albummet gennem et stereoformat.

Med 2 Point 5 Step Pets går Christiansen også i en ny retning. Modsat Bjørn Svins fire foregående albums er det nye endnu mere repetitivt og tranceskabende med sine syv lange numre, der for størstedelen strækker sig over 13 minutter. På den dystre ”Tordentracket” bevæger vi os langsomt ind i vores egen underbevidsthed, nænsomt holdt i hånden af den kontinuerlige og dystre basgang, der næsten går i ét med kroppen. De lydlige landskabsdimensioner giver mig mest af alt billeder i hovedet af en drømmende dykker, der langsomt bevæger sig nede fra det mørke dyb og op til vandets overflade. Som lytter føler man sig i en trancetilstand, hvor man bare må følge med på resten af den guidede tur gennem sin egen underbevidstheds kontinuum.

Denne guidede tur fortsætter med ”Bus to get her”, der ikke blot fortæller os, at turen foregår i bus, men også hvor den er på vej hen. Kvinden bliver dog ikke yderligere præsenteret, men nummeret skifter over i lysere toner og skiller sig dermed ud fra resten af albummets dystre, lysforladte univers – det farveløse, der også viser sig på albummets sort/hvide cover, der forestiller et muteret ansigt med to munde. Med nummeret bliver vi transporteret over overfladen og ser en snert af et lysere billede, der dog efter de fem minutter og tre sekunder, nummeret varer, skifter til ”Binetto”, som igen trækker os ned i dykkerens mørke dyb. På det meste af albummet foregår dykningen på bunden af havet, hvor der er så stille, at vi ikke på noget tidspunkt bliver præsenteret for en vokal. Fraværet heraf betyder også, at albummets længde på en hel time og seks minutter smelter sammen til én organisme. Udover at det skaber et unikt helhedsbillede, som vi gennem albummet bliver præsenteret for på en alvorlig og sjælegranskende facon, savner man noget mere progression og flere udfordringer under den elektroniske tur ned i underbevidstheden.

2 Points 5 Step Pets er et dunkelt og fascinerende album, der skaber nogle nærmest transcenderende rammer for at kunne læne sig trygt tilbage, mens man transporteres rundt i alle de retninger ens tanker drejer. Bjørn Svins kompromisløshed skærer musikken helt ind til benet, men skaber dog til tider et noget sammensmeltet billede, der godt kunne bruge et afbræk fra det dunkle univers. Men uden kompromisløsheden ville pladens gennemtrængende dimensioner ikke ramme samme niveau.