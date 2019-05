Fredagssinglr: Belau featuring Sophie Barker – Essence

Biografi:

Picture'n'musicf-f-freak-arw-le freak, ce chic, musiker, billedkunstner...

Der er så sindsygt meget musik derude, der skal høres

Her er fem (seks) albums der i hvert fald har betydet noget, på et eller andet plan:

David Bowie: Honky Dory og Ziggy Stardust plus alt det andet frem til og med Let's Dance

The Clash: London Calling

Elvis Costello: This Year's Model

Genesis: The Lamb Lies Down on Broadway

Pink Floyd: Wish You Were Here plus det meste af det andet de har indspillet

Op igennem tiden har jeg skamlyttet til flere albums bl.a.:

Led Zeppelin: lll og Physical Graffiti + det alt andet 😳

Supertramp: Crime of the Century og Even in the Quietest Moment Faktisk det hele frem til og med Breakfast in America

Talking Heads: Remain in Light

Nina Hagen Band: Nina Hagen Band

PJ Harvey: Let England Shake m.fl.

Thomas Dybdahl: October trilogy

Arctic Monkeys: Whatever People Say I Am, That's What I'm Not

The Strokes: Is This It

Jeff Buckley: Sketches for My Sweetheart The Drunk

Frank Zappa: Sheik Yerbouti, Zoot Allures og Joe's Garage

Tom Waits: Swordfishtrombones og Rain Dogs

Bill Callahan: Apocalypse

Nikolaj Nørlund: Tændstik

Nick Cave & the Bad Seeds: The Boatman's call og Henry's Dream

CV Jørgensen: Solgt til Stanglakrids, I det Muntre Hjørne og Sjælland

The Great Rock'n'Roll Swindle

U2: October

Queen: Jazz

Police: Regatta de Blanc

(Slade: Nobody's Fools Måske mere en våd drengedrøm om selv at være dér 😉 Også Not Fragile Bachman-Turner Overdrive spillede en rolle dengang. Det var det første rockalbum jeg hørte (Slade fraregnet) og var optaget over på kassettebånd. Jeg har været 10-11 år og båndet fik jeg af en pige lidt længere nede af gaden. Sebastian var på den anden side. Sandsynligvis med Blød Lykke fra samme år som Not Fragile(sic). Jojo)