Fredagsinglr: The Shrines – Do You Feel Lucky?

Danske The Shrines byder med denne uges fredagssingle Do You Feel Lucky? op til en omgang heftig garagerock.

Med forfriskende tydelig inspiration hentet hos bands som The Kills, Band of Skulls og Royal Blood sparker danske The Shrines døren ind til en heftig weekend med hæsblæsende drøn på forstærkerne og torden i de øverste luftlag. Der er en fed og arrig energi i nummeret ”Do you feel lucky?”, om spillelidenskab i Las Vegas, om at tabe eller vinde, men uanset hvad, at blive ved til natten rinder ud i en herlig rus af alkohol, gambling og tvivl. Ex-århusianerne i duoen The Shrines har fat i en seriøst beskidt tråd her på nummeret, der trods den fuzzede, næsten Jack White’ske guitar er særdeles fængende. Især omkvædets »Ahahahah do you, Ahahahah do you, ahahahah do you, do you feel lucky?« går lige durk i danseben og underliv.

Arh ok, måske ikke helt samme niveau som Jack White, men mindre kan også gøre det, og Anne Jensen og Rasmus Hamann rammer med deres super forfriskende garagerock ned et dejligt sted, i en tid der ellers er præget af horder, ja af tusindevis af flydende analoge synthflader hentet tilbage i 80’erne solide isenkram; en lyd som i længden, i hvert fald for undertegnede, kan blive lige fad nok. Så hellere den her hårde, beskidte tråd, men hov; også The Shrines henter noget af deres lyd i det gamle isenkram. Deres trommemaskine er den legendariske MPC2000xl, som enhver hiphop producer fra før årtusindskiftet har programmeret de svedigste beats på. Den tråd tager Hamann virtuost op og fornyer i kombinationen med den rå guitarlyd og Jensens rockede vokal. Det er sgu meget godt gået.

Bandet har opnået en del opmærksomhed, især syd for grænsen og tog derfor konsekvensen og flyttede sidste år til Hamborg, hvor de nu, med det tyske pladeselskab brillJant alternatives i ryggen, udgiver denne, deres tredje single. Giv den et lyt, sæt den på repeat og kast dig så ud i weekenden med et baglæns rullefald og armene højt hævede; Do You Feel Lucky?